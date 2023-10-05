«Кто последний за хлебушком?» — жителей Владивостока призывают встать в очередь

Ранее «Восток Медиа» писало, что замглавы администрации Владивостока Максим Акульшин обсудил работу общественного транспорта в городе и проблемы пассажироперевозок в рамках совещания с представителями компаний-перевозчиков. Он отметил, что в будущем вероятен вариант перехода на брутто-контракты.