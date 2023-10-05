«Кто последний за хлебушком?» — жителей Владивостока призывают встать в очередь

Posted 5 октября 2023, 01:08
Published 5 октября 2023, 01:08
Modified 5 октября 2023, 01:10
Updated 5 октября 2023, 01:10
«Уважаемые жители района „Лесной квартал“! Предлагаю организовать очередь на автобус 40А на остановках „Клиническая больница“ и и „Семеновская“ в часы-пик, когда количество людей превышает места для сидения в автобусе», — сказано в тексте объявления.
Ниже приведены плюсы от подобной очередности и инструкция, как правильно организовать поток.
Подписи автор инициативы не оставил. Зато указал номер телефона, по которому можно оставить жалобу на несоблюдение автобусами графика движения.
Ранее «Восток Медиа» писало, что замглавы администрации Владивостока Максим Акульшин обсудил работу общественного транспорта в городе и проблемы пассажироперевозок в рамках совещания с представителями компаний-перевозчиков. Он отметил, что в будущем вероятен вариант перехода на брутто-контракты.