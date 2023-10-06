Звезды говорят: узнайте, что ждет ваш знак зодиака сегодня — гороскоп на 6 октября

Дева (23 августа — 22 сентября): Сегодня вам может понадобиться больше времени для себя и для ухода за собой. Постарайтесь создать баланс между работой и отдыхом, чтобы избежать перенапряжения. Ваша аналитическая способность поможет вам справиться с любыми задачами.