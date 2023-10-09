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Posted 9 октября 2023, 00:29

Published 9 октября 2023, 00:29

Modified 9 октября 2023, 00:31

Updated 9 октября 2023, 00:31

Олег Кожемяко предложил увеличить срок действия электронной визы

9 октября 2023, 00:29
Сюжет
Туризм
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением увеличить срок действия единой электронной визы. Это, по его мнению, позволит нарастить поток зарубежных туристов в Россию.

Олег Кожемяко озвучил предложения по активизации въездного туризма в России на заседании рабочей группы комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт». Электронная виза, считает губернатор, является одним из главных факторов для увеличения количества иностранных гостей.

Пока на территории Приморья есть главное препятствие для использования режима электронной визы. Пограничные пункты пропуска оборудованы программно-аппаратными комплексами в недостаточном объеме. Поэтому масштабной работы по приему туристов с такой визой пока не будет. Сейчас важно разобраться с данным вопросом.

— Необходимо эту проблему устранить — поэтапно дооснастить все пункты пропуска для работы с электронной визой, — заявил Олег Кожемяко.

При этом возможность получения электронной визы особенно привлекательна для туристов из Китая. Приморье хочет увеличивать число китайских туристов. Поэтому важно обеспечить хорошие условия для въезда иностранцев. Кожемяко предложил также увеличить срок действия электронной визы.

Кроме этого, Олег Кожемяко озвучил еще несколько мер, которые позволят нарастить зарубежный турпоток. Нужно упростить процесса оформления за рубежом рублевых банковских карт, повысить транспортную доступность России (в первую очередь, речь идет о авиасообщении), а также проводить рекламные кампании с участием блогеров. Губернатор Приморья также отметил, что важным сохранить баланс между выездным и въездным туризмом.

Отсчет пошел: до подачи электронных виз в Приморье остались считанные часы
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