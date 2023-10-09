Олег Кожемяко предложил увеличить срок действия электронной визы

Кроме этого, Олег Кожемяко озвучил еще несколько мер, которые позволят нарастить зарубежный турпоток. Нужно упростить процесса оформления за рубежом рублевых банковских карт, повысить транспортную доступность России (в первую очередь, речь идет о авиасообщении), а также проводить рекламные кампании с участием блогеров. Губернатор Приморья также отметил, что важным сохранить баланс между выездным и въездным туризмом.