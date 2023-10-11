В РЭО рассказали о переменах в сфере обращения с ТКО после принятия закона о РОП

Posted 11 октября 2023, 17:35
Published 11 октября 2023, 17:35
Modified 11 октября 2023, 17:35
Updated 11 октября 2023, 17:35
Основные тезисы прозвучали во время паблик-тока «РОП: игра по новым правилам» в рамках Российского экологического форума (РЭФ) 10 октября.
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, РОП имеет большое значение при переходе к экономике замкнутого цикла, потому что этот механизм обеспечивает экономические предпосылки к созданию рентабельной системы возврата вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, передает gorod55.ru.
«Природоохранный блок Правительства РФ во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко разработал изменения в законодательстве», — отметил Денис Буцаев.
Со своей стороны директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов отметил, что компания намерена минимизировать бумажный оборот в отрасли и перевести все операции в единую систему — ЕФГИС УОИТ.
«Она будет не только принимать отчетность от производителей и утилизаторов, но также будет сверять ее с данными налоговой, ФТС, Росстата, ГИС „Промышленность“, „Меркурий“, системы маркировки „Честный знак“ и прочими. Это позволит нам верифицировать отчетность», — сказал Игорь Забралов.
Замглавы департамента расширенной ответственности производителей РЭО Валентина Аникеенко рассказала, что закон о РОП вступает в силу в 2024 году. С 1 сентября следующего года кабмин может установить перечень видов продукции и товаров, выпуск которых осуществляется с обязательной долей вторсырья.
В период с 1 января по 31 декабря 2023 года отчетность производителей и импортеров предоставляется по старым правилам, без учета реформы.
С 1 января 2024 года по 1 января 2026-го правительство вправе провести эксперимент по апробации новых правил для импортеров.
До конца 2025 года норматив утилизации для упаковки будет составлять 55%.
До 15 апреля того же года начнется первое предоставление отчетности с учетом новых правил. С 1 января 2026 года норматив повышается до 75% и вступают в силу новые правила для импортеров. В 2027 году ожидается финал реформы и введение норматива по 100%-ной утилизации упаковки.
Закон о РОП способствует формированию экономики замкнутого цикла в России.
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