Авиарейсы из Владивостока в Далянь могут запустить уже в октябре

Далянь является вторым по величине городом Северо-Восточного Китая. Тут проживают почти 7,5 млн человек. Он не только крупный промышленный город, но и известный туристический центр. Восстановление полетов между Владивостоком и Далянем положительно скажется на деловом и туристическом обмене между двумя дружественными государствами.