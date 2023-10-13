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Posted 13 октября 2023, 00:14

Published 13 октября 2023, 00:14

Modified 13 октября 2023, 00:15

Updated 13 октября 2023, 00:15

Авиарейсы из Владивостока в Далянь могут запустить уже в октябре

Авиарейсы из Владивостока в Далянь могут запустить уже в октябре

13 октября 2023, 00:14
Фото: 1MI
Сюжет
Авиарейсы
О скором возобновлении регулярных рейсов из Владивостока в Далянь сообщили новые медиа. На сайте аэропорта Владивостока новости об этом пока нет.

В скором времени между Владивостоком и Далянем может восстановиться регулярное авиасообщение — пишут новые медиа. Есть вероятность того, что самолеты между двумя городами начнут летать уже в октябре этого года.

Сам аэропорт Владивостока официально пока не подтвердил новость о полетах в Далянь. На сайте аэропорта информации о возобновлении авиасообщения нет. Но, по некоторым данным, компания уже готовит пресс-релиз.

Далянь является вторым по величине городом Северо-Восточного Китая. Тут проживают почти 7,5 млн человек. Он не только крупный промышленный город, но и известный туристический центр. Восстановление полетов между Владивостоком и Далянем положительно скажется на деловом и туристическом обмене между двумя дружественными государствами.

Отметим, что сейчас из Владивостока выполняются рейсы в Харбин. Пока это единственный маршрут на китайском направлении.

Ранее «Восток-Медиа» писало о прямом рейсе Владивосток-Минск.

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