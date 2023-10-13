Губернатор Подмосковья: К новому году восстановят права всех дольщиков в регионе

В прошлом году 14,7 тысячи жителей Московской области должны были получить ключи от своих квартир или денежные компенсации. План был перевыполнен, и права 16,4 тысячи человек были восстановлены. В своем ежегодном обращении в июне 2023 года губернатор сообщил, что осталось решить проблемы еще двенадцати тысяч дольщиков, в том числе тех, кто ждет квартиры от «Урбан Групп». На сегодняшний день восстановлены права 16,5 тысячи участников долевого строительства по 65 МКД, и вопрос с компанией «Урбан Групп» закрыт.