Губернатор Подмосковья: К новому году восстановят права всех дольщиков в регионе

Posted 13 октября 2023, 14:19
Published 13 октября 2023, 14:19
Modified 13 октября 2023, 14:19
Updated 13 октября 2023, 14:19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что к концу текущего года эта проблема будет окончательно решена, пишет mosregtoday.ru.
Как сказал Воробьев, еще совсем недавно вопрос обманутых дольщиков был одним из самых острых. Согласно поручению президента РФ, к 2024 году проблемы всех граждан, оставшихся без жилья по вине компаний-застройщиков, должны быть решены. Необходимо, чтобы в этом вопросе регион получил поддержку федеральных властей. На данный момент в регионе необходимо решить вопрос еще 8,4 тысячи участников долевого строительства. Это сто девяносто три дома в двадцати восьми округах.
В Котельниках покупатели квартир в жилом комплексе «Белые Росы» уже начали получать ключи от квартир. Четыре монолитных корпуса высотой 22–24 этажа начали строить еще осенью 2013 года. Работы планировалось завершить в течение двух лет, однако у ООО «Стройкомфорт» возникли финансовые трудности. В результате застройщик остановил стройку. В 2021 году было принято решение передать дома Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Объект был достроен и сдан в августе этого года.
Для 800 человек, которые долго ждали свои квартиры в «Белых Росах», это знаменательное событие, отметил губернатор.
В прошлом году 14,7 тысячи жителей Московской области должны были получить ключи от своих квартир или денежные компенсации. План был перевыполнен, и права 16,4 тысячи человек были восстановлены. В своем ежегодном обращении в июне 2023 года губернатор сообщил, что осталось решить проблемы еще двенадцати тысяч дольщиков, в том числе тех, кто ждет квартиры от «Урбан Групп». На сегодняшний день восстановлены права 16,5 тысячи участников долевого строительства по 65 МКД, и вопрос с компанией «Урбан Групп» закрыт.
Андрей Воробьев сообщил, что в регионе используются разные инструменты решения проблем граждан, вложившихся в долевое строительство и оставшихся без жилья.
«Это и дострой привлечёнными инвесторами, и предоставление ими квартир, и финансирование, и завершение работ действующими застройщиками, которым мы помогаем с получением технических условий: инженерными сетями, строительством дорог и так далее», — сказал губернатор.
Еще один инструмент — через региональный и федеральный фонды, где также достраиваются дома и выплачивается компенсация в размере рыночной стоимости квартир.
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