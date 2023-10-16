Много дыма: пальба смутила жителей Владивостока — фото

Пользователи соцсетей отметили, что неизвестные охотники устроили «рейд» на уток — по крайней мере, хотели это сделать. После выстрела раздался оглушительным шум, пошел дым, и птицы разлетелись, кто куда. Удалась ли охота — никто из очевидцев не рассказал.