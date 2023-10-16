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Posted 16 октября 2023, 04:03

Published 16 октября 2023, 04:03

Modified 16 октября 2023, 04:05

Updated 16 октября 2023, 04:05

Много дыма: пальба смутила жителей Владивостока — фото

Много дыма: пальба смутила жителей Владивостока — фото

16 октября 2023, 04:03
Фото: Midjourney
Сюжет
Происшествие
Звуки выстрелов раздавались в районе Патрокла во Владивостоке. Местные жители отметили, что неизвестные решили поохотиться на уток.

Пользователи соцсетей отметили, что неизвестные охотники устроили «рейд» на уток — по крайней мере, хотели это сделать. После выстрела раздался оглушительным шум, пошел дым, и птицы разлетелись, кто куда. Удалась ли охота — никто из очевидцев не рассказал.

Однако некоторые комментаторы перепугались за судьбу пернатых — не хотел ли кто истребить бедных животных в этом районе.

Ранее «Восток-Медиа» писало об огромном количестве баранов, которых пришлось спасать пожарным.

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#Новости#Владивосток#Происшествие#Животные#Приморский край
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