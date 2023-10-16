Много дыма: пальба смутила жителей Владивостока — фото

Posted 16 октября 2023, 04:03
Published 16 октября 2023, 04:03
Modified 16 октября 2023, 04:05
Updated 16 октября 2023, 04:05
Пользователи соцсетей отметили, что неизвестные охотники устроили «рейд» на уток — по крайней мере, хотели это сделать. После выстрела раздался оглушительным шум, пошел дым, и птицы разлетелись, кто куда. Удалась ли охота — никто из очевидцев не рассказал.
Однако некоторые комментаторы перепугались за судьбу пернатых — не хотел ли кто истребить бедных животных в этом районе.
Ранее «Восток-Медиа» писало об огромном количестве баранов, которых пришлось спасать пожарным.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))