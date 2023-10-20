«А возможно ли?»: как выжить без машины во Владивостоке?

Как выжить без машины во Владивостоке? Вопрос очень актуальный для города, в котором автомобиль имеет каждый второй. Но каждый второй — это далеко не все. Многие жители дальневосточной столицы передвигаются на «своих двух» и, может, чувствуют себя не совсем комфортно, но при этом живы и здоровы.