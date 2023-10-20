«А возможно ли?»: как выжить без машины во Владивостоке?

Posted 20 октября 2023, 07:55
Published 20 октября 2023, 07:55
Modified 18 ноября 2023, 08:44
Updated 18 ноября 2023, 08:44
Как выжить без машины во Владивостоке? Вопрос очень актуальный для города, в котором автомобиль имеет каждый второй. Но каждый второй — это далеко не все. Многие жители дальневосточной столицы передвигаются на «своих двух» и, может, чувствуют себя не совсем комфортно, но при этом живы и здоровы.
Да, страшно, когда тебе со Второй речки нужно доехать до Гоголя через вечно «стоящий колом» путепровод, так еще и в жуткой давке в 77 или 1 автобусе.
Конечно, в своем транспорте этот путь был бы практическим таким же долгим, но приятнее страдать хотя бы в «Приусе», чем в автобусе. Однако у кого-то и этого «хотя бы „Приуса“» нет, так что выбирать не приходится.
Сегодня в лице одного из таких людей корр. «Восток-Медиа» проведет эксперимент и пройдет путь простого жителя Владивостока, не имеющего машины, посмотрев, как это тяжело. После будет описано, какое будущее ждет горожан без машин.
Далее описание пойдет от первого лица, чтобы полностью погрузиться в этот «вайб».
Середина октября, 8 утра — пора выходить на работу. Смотрю в окно, чтобы понять, как одеться, но вижу типичную картину: мужчина в шортах и футболке идет рядом с девушкой в теплой куртке. Высунул руку, по ощущениям прохладно, нужно доставать пальто.
В голову пришла мысль, что сейчас все начнут переодеваться в пальто и пуховики, за счет чего все станут шире, а значит места в общественном транспорте будет еще меньше. Смотрю такси — 700 рублей.
«Автобус — значит автобус», — принял я суровую реальность.
Оделся, обулся. Стою на пороге уже готовый выходить, решаю снова глянуть, сколько стоит такси — уже 850 рублей. Теперь точно автобус.
Вышел на улицу — идти до остановки минут 10, ехать 40. Наушники — и в дорогу. Пришел. Людей на остановке тьма тьмущая. Стоим, мерзнем и ждем автобус.
Первый приехал забитый под завязку. Некоторые, самые упорные и, видимо, опаздывающие, смогли пропихнуться, но я не рискнул. Второй автобус был такой же, однако и я уже достаточно опаздываю, поэтому заталкиваю свое тело «через не хочу» и еду.
Ароматы наиприятнейшие. От паленого «Том форда» с вишней, которого уже давно нет в продаже, до каких-нибудь духов с громким названием «Императрица». От такого микса голова кругом.
С каждой остановкой людей становилось только больше, а воздуха меньше. Ближе к Центру автобус начинал пустеть. Кое-как доехал до своей остановки «Студенческая» и пошел в офис.
День на работе прошел… ну, а как он может пройти? Это же работа, а не поход в акваторий, например. Но все равно, когда представляешь, что нужно ехать обратно в этой «толкучке», то работа кажется не таким утруждающим делом.
Такси домой стоит 800 рублей, вечер — спрос красный, как и всегда. Но как представил, что уставший после рабочего дня поеду в этом автобусе, решил, что никаких денег не жалко. Вызвал и уехал. Потому что деньги можно заработать снова, а вот нервные клетки не восстанавливаются.
Вот так проходит день жителя Владивостока, не имеющего машины. Как бы он мог его облегчить? По факту, никак. Можно пересесть на велосипед, либо же на электросамокат, но это до прихода холодов. Вечно ездить на такси — это сколько нужно зарабатывать?
Единственный вариант — терпеть и ждать модернизации общественного транспорта, которая запланирована в рамках мастер-плана Владивостока — он изменит для жителей без машин буквально все.
Презентация программы «Легкое метро», которое должно решить проблему с загруженным дорожным движением во Владивостоке, состоялась на недавно прошедшем VIII Восточном экономическом форуме. Развивать дорожную инфраструктуру планируется по трем направлениям: «легкое метро», расширение маршрутов троллейбусов, а также модернизация трамвайной сети.
Первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко отметил, что решение проблемы с движением в городе находится прямо у всех перед глазами. Давным-давно по всему городу ходили трамваи, которые были очень удобным способом передвижения. Сейчас администрация хочет воскресить этот вид транспорта.
Кроме того, первый заместитель главы администрации Владивостока отметил, что уже существующая трамвайная линия может быть реорганизована в автобусно-трамвайную обособленную линию. Организация совместного движения двух видов транспорта позволит повысить качество работы и скорость движения автобусных маршрутов, проходящих через Луговую площадь и по улицам Луговая, Спортивная и Борисенко. Такая система отделит автобусы от потока индивидуального транспорта, что позволит ускорить трафик. Данное решение позволит более эффективно использовать существующую полосу трамвайной линии не снижая существующую пропускную способность трамвайного маршрута.
Также в рамках мастер-плана предлагается организовать работу 13-ти магистральных маршрутов, которые не дублируются проектируемой системой внутригородского железнодорожного сообщения «Легкое метро». Автобусные маршруты свяжут крупные существующие и новые жилые районы: Центр, Первая Речка, Вторая Речка, Снеговая падь, Зеленый Угол, Патрокл, Бухта Тихая, Змеинка и Чуркин.
Ожидания от мастер-плана Владивостока, конечно, огромные. Столько решений в плане модернизации общественного транспорта изменят жизнь сотни тысяч людей. Людям больше не придется проживать дни, подобные тому, что описан выше. Не нужно будет ломать голову о том, как добраться до работы и на что потратить деньги сегодня: на такси или на обед. Но этих обновлений придется подождать, ведь сроки реализации мастер-плана растянуты до 2030 года.