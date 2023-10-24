В какую резину «переобуть» свое авто этой зимой во Владивостоке?

Ведь сейчас их каких только нет, а мнений о них еще больше. Сосед говорит, что нужно выбирать с шипами — никакой гололед страшен не будет. Коллега на работе настаивает, что лучше ездить на «липучках» — и к экстремальным температурам они лучше приспособлены, и на влажной поверхности держатся увереннее. А во Владивостоке то гололед, то лужи на дорогах — такая вот зима тут. Но находится и третий голос какого-нибудь брата друга твоего друга, который вообще уверяет, что нужно «переобуваться» в простую зимнюю резину, без излишеств.