В какую резину «переобуть» свое авто этой зимой во Владивостоке?

Posted 24 октября 2023, 04:13
Published 24 октября 2023, 04:13
Modified 24 октября 2023, 04:15
Updated 24 октября 2023, 04:15
Каждый год любой автомобилист задается вопросом: «в какую резину переобуться этой зимой?».
Ведь сейчас их каких только нет, а мнений о них еще больше. Сосед говорит, что нужно выбирать с шипами — никакой гололед страшен не будет. Коллега на работе настаивает, что лучше ездить на «липучках» — и к экстремальным температурам они лучше приспособлены, и на влажной поверхности держатся увереннее. А во Владивостоке то гололед, то лужи на дорогах — такая вот зима тут. Но находится и третий голос какого-нибудь брата друга твоего друга, который вообще уверяет, что нужно «переобуваться» в простую зимнюю резину, без излишеств.
В итоге обладатель машины сидит и думает: «что выбирать-то в итоге?» Именно поэтому корреспондент «Восток-Медиа» выбрал три самых «ходовых» вида зимней резины и составил плюсы и минусы, чтобы автомобилистам было проще сделать выбор:
Первый тип зимней резины, о котором пойдет разговор, — это шипованная. Она считается наиболее эффективной в экстремальных зимних условиях, благодаря особым шипам на протекторе, которые обеспечивают хорошую сцепление с дорогой. Шипованная резина позволит водителю чувствовать себя уверенно на ледяных и заснеженных участках дороги.
Однако, у этого типа резины есть и минусы. Шипованная резина издаёт громкий шум и не обеспечивает такой комфорт при движении, как другие типы. Кроме того, по опыту многих водителей, износится она гораздо быстрее и может повредить дорожное покрытие.
Фрикционная резина — это второй тип, который пользуется спросом у жителей Владивостока и всего Приморья. Она обладает прочным протектором, который позволяет надёжно удерживаться на дороге, даже при снежных заносах. Фрикционная резина хорошо тормозит и маневрирует на зимних дорогах, что делает её популярным выбором среди водителей.
Однако, её основной недостаток заключается в том, что на ледяных участках дороги она может подвести водителя. Учитывая, особенности региона, в котором гололед — это уже нормальное явление, стоит обратить внимание на другой тип резины.
Третий вид, который просто необходимо упомянуть. Европейская жесткая резина обеспечивает хорошую проходимость на снежных дорогах, а также хорошо справляется с торможением на льду. Этот тип резины надежен и стабилен на зимних дорогах. Европейская жесткая резина обеспечивает наилучшую управляемость автомобиля. Однако, она менее эффективна в глубоком снегу, чем шипованная или фрикционная резина. Но в Приморье и особенно во Владивостоке нет огромных снегопадов, так что этот тип резины — один из самых притягательных для жителей края.
Итак, шипованная резина подходит лучше для ледяных дорог, фрикционная — для снежных дорог, а европейская жесткая резина — для смешанных условий. Выбор резины — это вопрос индивидуальных предпочтений и зависит состояния дорожного покрытия.
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