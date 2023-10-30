Олег Кожемяко рассказал о «легком метро» в Приморье

Posted 30 октября 2023, 06:29
Published 30 октября 2023, 06:29
Modified 10 ноября 2023, 19:20
Updated 10 ноября 2023, 19:20
По словам Олега Кожемяко, система «перехватывающих» парковок позволит наладить путесообщение в дальневосточной столице: человек сможет доехать до нужной станции «легкого метро» на машине, а затем пересесть на саму электричку. Таким образом он минует пробки и выполнит свои задачи вовремя.
«Проживает человек за городом, подъехал к станции, оставил машину и уехал в город на электричке. Потом обратно таким же ходом. Поставим паркоматы», — подчеркнул губернатор.
Также рассматривается вариант бесплатного паркинга при наличии билета на электричку.
Ранее «Восток-Медиа» писало о поездке главы региона на общественном транспорте.