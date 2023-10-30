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Posted 30 октября 2023, 06:29

Published 30 октября 2023, 06:29

Modified 10 ноября 2023, 19:20

Updated 10 ноября 2023, 19:20

Олег Кожемяко рассказал о «легком метро» в Приморье

30 октября 2023, 06:29

Губернатор Приморья рассказал о «перехватывающих» парковках

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Общественный транспорт
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в мастер-плане Владивостока есть создание «перехватывающих» парковок на некоторых ж/д станциях. Они позволят автомобилистам оставлять машины около платформ и добираться до нужного пункта назначения на электричке.

По словам Олега Кожемяко, система «перехватывающих» парковок позволит наладить путесообщение в дальневосточной столице: человек сможет доехать до нужной станции «легкого метро» на машине, а затем пересесть на саму электричку. Таким образом он минует пробки и выполнит свои задачи вовремя.

«Проживает человек за городом, подъехал к станции, оставил машину и уехал в город на электричке. Потом обратно таким же ходом. Поставим паркоматы», — подчеркнул губернатор.

Также рассматривается вариант бесплатного паркинга при наличии билета на электричку.

Ранее «Восток-Медиа» писало о поездке главы региона на общественном транспорте.

Олег Кожемяко прокомментировал свою поездку на электричке во Владивостоке
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