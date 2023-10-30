Олег Кожемяко рассказал о «легком метро» в Приморье

По словам Олега Кожемяко, система «перехватывающих» парковок позволит наладить путесообщение в дальневосточной столице: человек сможет доехать до нужной станции «легкого метро» на машине, а затем пересесть на саму электричку. Таким образом он минует пробки и выполнит свои задачи вовремя.