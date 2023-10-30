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Posted 30 октября 2023, 02:45

Published 30 октября 2023, 02:45

Modified 30 октября 2023, 02:47

Updated 30 октября 2023, 02:47

Олег Кожемяко дал официальный комментарий по поводу общественного транспорта

Олег Кожемяко прокомментировал свою поездку на электричке во Владивостоке

30 октября 2023, 02:45
Фото: 1MI

Олег Кожемяко дал официальный комментарий по поводу общественного транспорта

Сюжет
Общественный транспорт
Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал свою поездку на электричке во Владивостоке. По его словам, это крайне удобный вид общественного транспорта, который позволяет быстро добраться до места работы.

Олег Кожемяко отметил, что электричка позволяет быстро и легко оказаться из пункта «А» в пункте «Б»: в качестве примера он привел маршрут от Санаторной до железнодорожного вокзала.

«Пять минут ходьбы — и я на работе. Это гораздо лучше, чем ехать минимум 50 минут на машине», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что на машине дорога туда-обратно 6 дней в неделю занимает слишком много времени. Кроме того, глава региона напомнил, что согласно мастер-плану Владивостока специалисты реализуют систему «легкого метро». Город обновит транспортные средства, сделают дополнительные платформы, а также расшифровку сложных маршрутов.

В ближайшее время обновят расписание электропоездов по направлению в аэропорт.

Ранее «Восток-Медиа» писало о новой спецтехнике, которая будет предупреждать ЧС.

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#Новости#Владивосток#Общественный транспорт#Олег Кожемяко#Приморский край#Приморье
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