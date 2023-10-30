Олег Кожемяко прокомментировал свою поездку на электричке во Владивостоке

Posted 30 октября 2023, 02:45
Published 30 октября 2023, 02:45
Modified 30 октября 2023, 02:47
Updated 30 октября 2023, 02:47
Олег Кожемяко отметил, что электричка позволяет быстро и легко оказаться из пункта «А» в пункте «Б»: в качестве примера он привел маршрут от Санаторной до железнодорожного вокзала.
«Пять минут ходьбы — и я на работе. Это гораздо лучше, чем ехать минимум 50 минут на машине», — добавил губернатор.
Он подчеркнул, что на машине дорога туда-обратно 6 дней в неделю занимает слишком много времени. Кроме того, глава региона напомнил, что согласно мастер-плану Владивостока специалисты реализуют систему «легкого метро». Город обновит транспортные средства, сделают дополнительные платформы, а также расшифровку сложных маршрутов.
В ближайшее время обновят расписание электропоездов по направлению в аэропорт.
Ранее «Восток-Медиа» писало о новой спецтехнике, которая будет предупреждать ЧС.