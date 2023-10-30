Олег Кожемяко прокомментировал свою поездку на электричке во Владивостоке

Он подчеркнул, что на машине дорога туда-обратно 6 дней в неделю занимает слишком много времени. Кроме того, глава региона напомнил, что согласно мастер-плану Владивостока специалисты реализуют систему «легкого метро». Город обновит транспортные средства, сделают дополнительные платформы, а также расшифровку сложных маршрутов.