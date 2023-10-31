Погодная аномалия стала причиной неожиданного события в Приморье

Отметим, что долгое тепло осенью — не такая уж диковинка для Приморского края. В 2008 году, например, долго стояло тепло, 2 ноября во Владивостоке и его пригородах днём было +14, и в том же Ботсаду, и в скверах краевого центра цвели кустарники. А 3 ноября пошёл снег с дождём и температура упала до минусовых значений. Примерно такая же ситуация наблюдалась в Приморье и в 2009-м: 2 ноября — плюс семь градусов, 3 ноября — снег и минусовые температуры.