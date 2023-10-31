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Posted 31 октября 2023, 00:30

Published 31 октября 2023, 00:30

Modified 31 октября 2023, 00:32

Updated 31 октября 2023, 00:32

В Приморском крае из-за теплой погоды повторно зацвели кусты и деревья

Погодная аномалия стала причиной неожиданного события в Приморье

31 октября 2023, 00:30
Фото: vostokmedia.com

В Приморском крае из-за теплой погоды повторно зацвели кусты и деревья

Сюжет
Погода
Рододендроны, вейгелы, сирени и некоторые другие виды кустарников и деревьев зацвели во Владивостоке в Ботаническом саду и на южных склонах сопок по всему Приморью. Причина — аномально тёплая осень.

Как сообщили ТАСС в Ботаническом саду ДВО РАН, массовое цветение растений текущей осенью стало возможным потому, что она выдалась очень длинной и теплой. Здесь отцвели даже рододендроны Шлиппенбаха, которые в предыдущие годы не зацветали в это время, даже если было тепло.

Отметим, что долгое тепло осенью — не такая уж диковинка для Приморского края. В 2008 году, например, долго стояло тепло, 2 ноября во Владивостоке и его пригородах днём было +14, и в том же Ботсаду, и в скверах краевого центра цвели кустарники. А 3 ноября пошёл снег с дождём и температура упала до минусовых значений. Примерно такая же ситуация наблюдалась в Приморье и в 2009-м: 2 ноября — плюс семь градусов, 3 ноября — снег и минусовые температуры.

Специалисты Ботанического сада ДВО РАН также отметили, что ещё одной особенностью осени 2023 года является крайне небольшое количество осадков. Погода стоит сухая, поэтому по Приморскому краю и объявлен противопожарный режим.

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