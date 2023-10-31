Снег, шторм, метель, снежный накат и гололед: названа дата удара циклона в Приморье

Posted 31 октября 2023, 06:33
Published 31 октября 2023, 06:33
Modified 31 октября 2023, 06:42
Updated 31 октября 2023, 06:42
Глава Примгидромета Борис Кубай назвал дату, когда ожидается основной удар непогоды — 6 ноября.
Он отметил, что 6 ноября уйдет основной циклон, однако вслед придут вторичные холодные фронты со снегом и дождём.
«Таким образом, днем 6 ноября во Владивостоке, как, впрочем, и на большей территории Приморского края ожидается снег, штормовой ветер, метель, снежный накат и гололед», — подчеркнул главный синоптик Приморья.
Борис Кубай добавил, что автомобилистам следует практически в экстренном порядке менять резину на зимнюю — иначе аварий не избежать.
Ранее «Восток-Медиа» писало о похолодании и снеге на территории края.