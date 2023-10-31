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Posted 31 октября 2023, 06:33

Published 31 октября 2023, 06:33

Modified 31 октября 2023, 06:42

Updated 31 октября 2023, 06:42

Снег, шторм, метель, снежный накат и гололед: названа дата удара циклона в Приморье

Снег, шторм, метель, снежный накат и гололед: названа дата удара циклона в Приморье

31 октября 2023, 06:33
Фото: 1MI
Сюжет
Автомобилисты
Совсем скоро на Приморье может прийти настоящий разгул непогоды. Все «удовольствия» зимы грянут в один из дней ноября.

Глава Примгидромета Борис Кубай назвал дату, когда ожидается основной удар непогоды — 6 ноября.

Он отметил, что 6 ноября уйдет основной циклон, однако вслед придут вторичные холодные фронты со снегом и дождём.

«Таким образом, днем 6 ноября во Владивостоке, как, впрочем, и на большей территории Приморского края ожидается снег, штормовой ветер, метель, снежный накат и гололед», — подчеркнул главный синоптик Приморья.

Борис Кубай добавил, что автомобилистам следует практически в экстренном порядке менять резину на зимнюю — иначе аварий не избежать.

Ранее «Восток-Медиа» писало о похолодании и снеге на территории края.

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