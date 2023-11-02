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Posted 2 ноября 2023, 03:17

Published 2 ноября 2023, 03:17

Modified 2 ноября 2023, 03:27

Updated 2 ноября 2023, 03:27

Серьёзное ухудшение: эксперт изменил прогноз по продвижению циклона в Приморье

Серьёзное ухудшение: эксперт изменил прогноз по продвижению циклона в Приморье

2 ноября 2023, 03:17
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Прогноз на ближайший циклон, который ожидается уже 3 ноября, несколько изменился. Во-первых, он будет теплее, а во-вторых — пройдет по несколько иной траектории. В «Маглипогоде» уточнили подробности по циклону.
«По прогнозу есть изменения. Сейчас прогноз будет меняться — циклон пройдет по северным районам, основное ухудшение погоды начнётся ночью. Осадки 3 ноября сдвигается на 5-6 часов. При этом осадки ожидаются в основном в виде дождя, а не снега. Но ухудшение будет серьёзное. Следующий циклон будет ещё мощнее — будет объявлено предупреждение. Примерно 6 ноября произойдет переход из осени в зиму», — озвучил информацию Руслан Юрковский.

Отметим, что основной удар непогоды синоптики и все профильные службы ожидают как раз 6 ноября.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что Примгидромет объявил штормовое предупреждение на этот день.

Спасатели рассказали, что нужно делать во время штормового предупреждения в Приморье
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