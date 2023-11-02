Серьёзное ухудшение: эксперт изменил прогноз по продвижению циклона в Приморье

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Прогноз на ближайший циклон, который ожидается уже 3 ноября, несколько изменился. Во-первых, он будет теплее, а во-вторых — пройдет по несколько иной траектории. В «Маглипогоде» уточнили подробности по циклону.