Серьёзное ухудшение: эксперт изменил прогноз по продвижению циклона в Приморье

Posted 2 ноября 2023, 03:17
Published 2 ноября 2023, 03:17
Modified 2 ноября 2023, 03:27
Updated 2 ноября 2023, 03:27
«По прогнозу есть изменения. Сейчас прогноз будет меняться — циклон пройдет по северным районам, основное ухудшение погоды начнётся ночью. Осадки 3 ноября сдвигается на 5-6 часов. При этом осадки ожидаются в основном в виде дождя, а не снега. Но ухудшение будет серьёзное. Следующий циклон будет ещё мощнее — будет объявлено предупреждение. Примерно 6 ноября произойдет переход из осени в зиму», — озвучил информацию Руслан Юрковский.
Отметим, что основной удар непогоды синоптики и все профильные службы ожидают как раз 6 ноября.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что Примгидромет объявил штормовое предупреждение на этот день.