Жители Владивостока начнут слышать голоса на дорогах — список адресов

Posted 2 ноября 2023, 03:32
Published 2 ноября 2023, 03:32
Modified 2 ноября 2023, 03:34
Updated 2 ноября 2023, 03:34
В администрации города сообщили, что на этой неделе специалисты завершают подключение и настройку дополнительного оборудования на:
✅ост. «Спорткомплекс Восход»;
✅ост. «Улица Кутузова»;
✅ост. «ТЦ Универсам» (напротив «Европейского пассажа»);
✅на двух регулируемых переходах в районе ост. «Улица Русская».
Специалисты подчеркнули, что голосовое сообщение обеспечит дополнительную безопасность для пешеходов, особенно тех, что имеют нарушения зрения.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что целых 38 проектов организации дорожного движения для участков улично-дорожной сети разработали во Владивостоке.