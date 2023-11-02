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Posted 2 ноября 2023, 03:32

Published 2 ноября 2023, 03:32

Modified 2 ноября 2023, 03:34

Updated 2 ноября 2023, 03:34

Во Владивостоке появятся речевые информаторы

Жители Владивостока начнут слышать голоса на дорогах — список адресов

2 ноября 2023, 03:32
Фото: 1MI

Во Владивостоке появятся речевые информаторы

Сюжет
Безопасность
На улице Русская во Владивостоке появятся речевые информаторы. Это обеспечит дополнительную безопасность для пешеходов.

В администрации города сообщили, что на этой неделе специалисты завершают подключение и настройку дополнительного оборудования на:

✅ост. «Спорткомплекс Восход»;

✅ост. «Улица Кутузова»;

✅ост. «ТЦ Универсам» (напротив «Европейского пассажа»);

✅на двух регулируемых переходах в районе ост. «Улица Русская».

Специалисты подчеркнули, что голосовое сообщение обеспечит дополнительную безопасность для пешеходов, особенно тех, что имеют нарушения зрения.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что целых 38 проектов организации дорожного движения для участков улично-дорожной сети разработали во Владивостоке.

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