Джаз — это так по-русски: фестиваль во Владивостоке сломает стереотипы

В XX юбилейном международном джазовом фестивале примут участие музыканты из США и Армении, а также — лучшие российские джазмены: Олег Бутман, Артур Медведев (вместе с ним выступит уникальная солистка, работающая в стиле этно-джаза Эржена Хайд из Бурятии), Полина Ямпольская (она представит такой редчайший нынче стиль, как степ, и для её выступления филармония нашла специальное фанерное покрытие), Анастасия Лютова, Арман Мнацаканян, Денис Мажуков.