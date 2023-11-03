Джаз — это так по-русски: фестиваль во Владивостоке сломает стереотипы

Posted 3 ноября 2023, 01:55
Published 3 ноября 2023, 01:55
Modified 3 ноября 2023, 01:57
Updated 3 ноября 2023, 01:57
— Фестиваль продлится весь ноябрь, он включает в себя 10 концертов, соберёт 160 участников, — рассказала директор Приморской краевой филармонии Виктория Кочеткова. — Два дня посвящено приморскому джазу, у нас будут уникальные участники — например, оркестр Уссурийского суворовского военного училища.
В XX юбилейном международном джазовом фестивале примут участие музыканты из США и Армении, а также — лучшие российские джазмены: Олег Бутман, Артур Медведев (вместе с ним выступит уникальная солистка, работающая в стиле этно-джаза Эржена Хайд из Бурятии), Полина Ямпольская (она представит такой редчайший нынче стиль, как степ, и для её выступления филармония нашла специальное фанерное покрытие), Анастасия Лютова, Арман Мнацаканян, Денис Мажуков.
— Наш фестиваль традиционно собирает полные залы, каждый год концерты посещает более 1000 человек, — сказала художественный руководитель Приморской краевой филармонии Татьяна Сергеева. — Фестиваль давно стал событием для всей России, и мы рады, что нам удаётся держать марку уже 20 лет!
Ну, а первым концертом в череде фестивальных событий станет выступление знаменитой джазовой певицы, неоднократно бывавшей во Владивостоке, — Мариам Мерабовой (6+). Мариам — одна из тех солисток в джазе, которая не признаёт рамок и ограничений и всегда готова ломать любые стереотипы.
— Я с огромной радостью снова — спустя шесть лет — приехала в любимый, нежно мною любимый Владивосток, — сказала Мариам Мерабова. — И с такой же радостью приняла приглашение открыть джазовый фестиваль, выступить вместе с Эстрадным оркестром Приморской краевой филармонии под руководством Дмитрия Бутенко. Мы за три месяца согласовали программу, подобрали аранжировки, постоянно созванивались…
Мариам Мерабова считает, что джаз — музыка для всех, музыка для каждого. А главное — она уверена в том, что джаз превосходно звучит на русском языке. И доказывает это каждым своим выступлением.
— Мой учитель, мой кумир, великолепная Людмила Гурченко в своё время, записав в своё время «Грустную пластинку» с квартетом Михаила Окуня, доказала, что джаз на русском прекрасен и органичен, — сказала Мариам Мерабова. — Давно пора ломать стереотипы, мол, исполнять джаз можно только и исключительно на английском. Джаз в России развивается, он перестаёт быть «музыкой не для всех», и это радует. В концерте, которым мы с Эстрадным оркестром Приморской краевой филармонии откроем фестиваль, прозвучит классика джаза, композиции моего мужа Армена Мерабова, а главное — песни-хиты советского времени, аранжированные для джаз-певицы.
Завершит XX юбилейный джазовый фестиваль 19 ноября концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и знаменитого российского джазмена, рок-музыканта Дениса Мажукова (6+).
— Мы с огромным счастьем взялись за эту работу, — сказал художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Дмитрий Банаев. — Профессионалы должны объединяться, создавать гармонию, дарить слушателям нечто новое и интересное. В концерте прозвучит 10 композиций, мы над ними сейчас работаем, и я могу сказать, что музыканты ТСО полны энтузиазма!