Прокуратура разобралась с учителем, зверски издевавшимся над детьми в Приморье

Posted 3 ноября 2023, 01:47
Published 3 ноября 2023, 01:47
Modified 3 ноября 2023, 01:58
Updated 3 ноября 2023, 01:58
Установлено, что в октябре 2023 года учитель физкультуры применила недопустимые и опасные для здоровья, а также жизни методы воспитания к шестиклассникам. Она принудила их надеть костюмы химической защиты, а затем выполнять физические упражнения.
Прокуратура провела проверку по факту происшествия и выявила нарушения. В связи с этим прокурор внес представление об устранении нарушений закона, возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод учащихся).
«Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, а также дальнейшее соблюдение прав поставлено в надзорном ведомстве на контроль», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что экс-учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика.