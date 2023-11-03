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Posted 3 ноября 2023, 01:47

Published 3 ноября 2023, 01:47

Modified 3 ноября 2023, 01:58

Updated 3 ноября 2023, 01:58

Учитель-изувер получит по заслугам в Приморье

Прокуратура разобралась с учителем, зверски издевавшимся над детьми в Приморье

3 ноября 2023, 01:47
Фото: 1MI.

Учитель-изувер получит по заслугам в Приморье

Сюжет
Дети
Прокуратура приняла меры в отношении учителя, который заставил школьников заниматься спортом в костюмах химической защиты. По факту происшествия возбуждено дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ.

Установлено, что в октябре 2023 года учитель физкультуры применила недопустимые и опасные для здоровья, а также жизни методы воспитания к шестиклассникам. Она принудила их надеть костюмы химической защиты, а затем выполнять физические упражнения.

Прокуратура провела проверку по факту происшествия и выявила нарушения. В связи с этим прокурор внес представление об устранении нарушений закона, возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод учащихся).

«Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, а также дальнейшее соблюдение прав поставлено в надзорном ведомстве на контроль», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что экс-учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика.

Бывший учитель предстанет перед судом за нападение на ученика во Владивостоке
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