Шоу «Портал в будущее» на форуме «Россия» откроет музыкальный номер SHAMAN

Шоу «Портал в будущее» — это музыкальное произведение с элементами эффектных трансформаций, сочетающее в себе симфоническую и электронную музыку. Композиция создавалась специально для дня торжественного открытия форума «Россия». Посетители увидят настоящее футуристическое шоу на тему развития России и ее будущего. Шоу покажут на здании главной арки входа ВДНХ.