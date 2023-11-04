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Posted 4 ноября 2023, 12:17

Published 4 ноября 2023, 12:17

Modified 4 ноября 2023, 12:17

Updated 4 ноября 2023, 12:17

Шоу «Портал в будущее» на форуме «Россия» откроет музыкальный номер SHAMAN

4 ноября 2023, 12:17
Певец SHAMAN (настоящее имя артиста Ярослав Дронов) выступит на музыкально-мультимедийном шоу «Портал в будущее». Это мероприятие откроет международную выставку-форум «Россия».

По информации издания russian.rt.com, шоу начнется в 20:00. В нем примут участие и другие звезды отечественной эстрады: Лариса Долина, Наталья Подольская, Никола Мельников. Кроме этого, на концерте выступят Юлианна Караулова, Хибла Герзмава и Маша Шейх.

Шоу «Портал в будущее» — это музыкальное произведение с элементами эффектных трансформаций, сочетающее в себе симфоническую и электронную музыку. Композиция создавалась специально для дня торжественного открытия форума «Россия». Посетители увидят настоящее футуристическое шоу на тему развития России и ее будущего. Шоу покажут на здании главной арки входа ВДНХ.

Уточним: выставка-форум «Россия» будет работать на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года.

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