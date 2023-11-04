Шоу «Портал в будущее» на форуме «Россия» откроет музыкальный номер SHAMAN

Posted 4 ноября 2023, 12:17
Published 4 ноября 2023, 12:17
Modified 4 ноября 2023, 12:17
Updated 4 ноября 2023, 12:17
По информации издания russian.rt.com, шоу начнется в 20:00. В нем примут участие и другие звезды отечественной эстрады: Лариса Долина, Наталья Подольская, Никола Мельников. Кроме этого, на концерте выступят Юлианна Караулова, Хибла Герзмава и Маша Шейх.
Шоу «Портал в будущее» — это музыкальное произведение с элементами эффектных трансформаций, сочетающее в себе симфоническую и электронную музыку. Композиция создавалась специально для дня торжественного открытия форума «Россия». Посетители увидят настоящее футуристическое шоу на тему развития России и ее будущего. Шоу покажут на здании главной арки входа ВДНХ.
Уточним: выставка-форум «Россия» будет работать на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года.