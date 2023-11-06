Подняли ливнёвки: власти Владивостока дали ряд советов горожанам

Posted 6 ноября 2023, 03:20
Published 6 ноября 2023, 03:20
Modified 6 ноября 2023, 03:22
Updated 6 ноября 2023, 03:22
«На данный момент специалисты отдела инженерных сетей работают на Луговой, Иманской, проспекте 100-летия Владивостока, Набережной, Борисенко, Калинина, Пограничной», — гласит сообщение администрации города.
Горожан просят не ставить автомобили в зоне потенциальных подтоплений, а также под деревьями и подпорными стенами. Также водителей просят снижать скорость перед пешеходными переходами и не совершать резких манёвров на дорогах.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что на Лесозаводск обрушился ледяной дождь.