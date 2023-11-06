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Posted 6 ноября 2023, 03:20

Published 6 ноября 2023, 03:20

Modified 6 ноября 2023, 03:22

Updated 6 ноября 2023, 03:22

Подняли ливнёвки: власти Владивостока дали ряд советов горожанам

Подняли ливнёвки: власти Владивостока дали ряд советов горожанам

6 ноября 2023, 03:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Ледяной дождь
Во Владивостоке поднимают решётки ливневой канализации. Это происходит для того, чтобы обеспечить более быстрый и эффективный слив воды.
«На данный момент специалисты отдела инженерных сетей работают на Луговой, Иманской, проспекте 100-летия Владивостока, Набережной, Борисенко, Калинина, Пограничной», — гласит сообщение администрации города.

Горожан просят не ставить автомобили в зоне потенциальных подтоплений, а также под деревьями и подпорными стенами. Также водителей просят снижать скорость перед пешеходными переходами и не совершать резких манёвров на дорогах.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что на Лесозаводск обрушился ледяной дождь.

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