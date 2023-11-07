Москвич получил «реальные сроки» за желание заработать во Владивостоке

Posted 7 ноября 2023, 01:59
Published 7 ноября 2023, 01:59
Modified 7 ноября 2023, 02:01
Updated 7 ноября 2023, 02:01
Пенсионер обратился в полицию и сообщил, что у него украли около 530 тысяч рублей. Установлено, что гражданину позвонил якобы сотрудник банка, который проинформировал его о хищении денежных средств со счета подозрительным лицом. Чтобы избежать потери средств, дедушке нужно было снять все свои деньги и передать их псевдо-сотруднику банка через курьера.
Позже с аналогичным заявлением обратилась 47-летняя жительница Первореченского района. Она передала аферистам около 2 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение курьера. Им оказался 27-летний москвич.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Ранее «Восток-Медиа» писало о подробностях инцидента с расстрелом автомобиля.