Москвич получил «реальные сроки» за желание заработать во Владивостоке

Пенсионер обратился в полицию и сообщил, что у него украли около 530 тысяч рублей. Установлено, что гражданину позвонил якобы сотрудник банка, который проинформировал его о хищении денежных средств со счета подозрительным лицом. Чтобы избежать потери средств, дедушке нужно было снять все свои деньги и передать их псевдо-сотруднику банка через курьера.