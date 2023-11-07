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Posted 7 ноября 2023, 01:59

Published 7 ноября 2023, 01:59

Modified 7 ноября 2023, 02:01

Updated 7 ноября 2023, 02:01

Полицейские задержали курьера, обобравшего пенсионеров во Владивостоке

Москвич получил «реальные сроки» за желание заработать во Владивостоке

7 ноября 2023, 01:59
Фото: Midjourney.

Полицейские задержали курьера, обобравшего пенсионеров во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
Полицейские задержали курьера, который забирал деньги у пенсионеров по наводке мошенников во Владивостоке. Им оказался 29-летний житель Москвы, который специально прилетел сюда ради криминального заработка.

Пенсионер обратился в полицию и сообщил, что у него украли около 530 тысяч рублей. Установлено, что гражданину позвонил якобы сотрудник банка, который проинформировал его о хищении денежных средств со счета подозрительным лицом. Чтобы избежать потери средств, дедушке нужно было снять все свои деньги и передать их псевдо-сотруднику банка через курьера.

Позже с аналогичным заявлением обратилась 47-летняя жительница Первореченского района. Она передала аферистам около 2 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение курьера. Им оказался 27-летний москвич.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее «Восток-Медиа» писало о подробностях инцидента с расстрелом автомобиля.

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