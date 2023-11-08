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Posted 8 ноября 2023, 05:14

Published 8 ноября 2023, 05:14

Modified 8 ноября 2023, 05:16

Updated 8 ноября 2023, 05:16

Во Владивостоке пройдёт просветительский фестиваль для школьников

На просветительский фестиваль пригласят школьников Владивостока в ноябре

8 ноября 2023, 05:14
Фото: vostokmedia.com.

Во Владивостоке пройдёт просветительский фестиваль для школьников

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Наш Город
Через две недели, в субботу, 18 ноября во Дворце детского творчества во Владивостоке впервые состоится особенное мероприятие — ВладПросФест. Владивостокский просветительский фестиваль (12+). Его целевая аудитория — школьники столицы ДФО, активные, неравнодушные ребята.

Организаторы фестиваля свой проект представили на конкурс Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» — и получили грант на его проведение. ВладПросФест должен собрать активных школьников города и буквально окунуть их в более чем насыщенную образовательную программу.

Организаторы и авторы идеи проведения фестиваля — Общество активной молодежи города — неслучайно выбрало для его проведения такую площадку, как Дворец детского творчества. Здесь всегда открыты новым идеям, новым веяниям, ДДТ стало в столице ДФО площадкой, куда обращаются неравнодушные, активные школьники.

— На фестивале мы расскажем о том, что такое ученическое самоуправление, молодёжные общественные объединения, а главное — как правильно их развивать, — рассказали организаторы. — Школьники смогут послушать полезные лекции, посетить различные выставки и просто пообщаться друг с другом и отлично провести время.

Программа ВладПросФеста предполагает несколько ярких событий, например, в его рамках пройдёт выставка школьных Советов обучающихся и лучших практик и проектов молодежных общественных объединений Владивостока. Всех, кто придёт на фестиваль, пригласят на лекции и мастер-классы, темы которых весьма серьёзны и полезны: ученическое самоуправление, социальное проектирование и гранты, медиа, экопросвещение, добровольчество. И это далеко не все заявленные темы.

Одним из главных событий ВладПросФеста обещает быть городская конференция, на которой будут подведены итоги выборов в Совет старшеклассников Владивостока.

Начало фестиваля в 10 часов, бесплатный билет можно получить по ссылке.

Кстати, родителям и педагогам вход на фестиваль отнюдь не запрещён. Наоборот, им будут рады.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о выборах Совета старшеклассников.

Скоро выборы: во Владивостоке появится Совет старшеклассников
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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Наш Город
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