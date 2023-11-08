На просветительский фестиваль пригласят школьников Владивостока в ноябре

Posted 8 ноября 2023, 05:14
Published 8 ноября 2023, 05:14
Modified 8 ноября 2023, 05:16
Updated 8 ноября 2023, 05:16
Организаторы фестиваля свой проект представили на конкурс Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» — и получили грант на его проведение. ВладПросФест должен собрать активных школьников города и буквально окунуть их в более чем насыщенную образовательную программу.
Организаторы и авторы идеи проведения фестиваля — Общество активной молодежи города — неслучайно выбрало для его проведения такую площадку, как Дворец детского творчества. Здесь всегда открыты новым идеям, новым веяниям, ДДТ стало в столице ДФО площадкой, куда обращаются неравнодушные, активные школьники.
— На фестивале мы расскажем о том, что такое ученическое самоуправление, молодёжные общественные объединения, а главное — как правильно их развивать, — рассказали организаторы. — Школьники смогут послушать полезные лекции, посетить различные выставки и просто пообщаться друг с другом и отлично провести время.
Программа ВладПросФеста предполагает несколько ярких событий, например, в его рамках пройдёт выставка школьных Советов обучающихся и лучших практик и проектов молодежных общественных объединений Владивостока. Всех, кто придёт на фестиваль, пригласят на лекции и мастер-классы, темы которых весьма серьёзны и полезны: ученическое самоуправление, социальное проектирование и гранты, медиа, экопросвещение, добровольчество. И это далеко не все заявленные темы.
Одним из главных событий ВладПросФеста обещает быть городская конференция, на которой будут подведены итоги выборов в Совет старшеклассников Владивостока.
Начало фестиваля в 10 часов, бесплатный билет можно получить по ссылке.
Кстати, родителям и педагогам вход на фестиваль отнюдь не запрещён. Наоборот, им будут рады.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о выборах Совета старшеклассников.