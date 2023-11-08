На просветительский фестиваль пригласят школьников Владивостока в ноябре

Программа ВладПросФеста предполагает несколько ярких событий, например, в его рамках пройдёт выставка школьных Советов обучающихся и лучших практик и проектов молодежных общественных объединений Владивостока. Всех, кто придёт на фестиваль, пригласят на лекции и мастер-классы, темы которых весьма серьёзны и полезны: ученическое самоуправление, социальное проектирование и гранты, медиа, экопросвещение, добровольчество. И это далеко не все заявленные темы.