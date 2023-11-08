Возможна ледяная катастрофа: новое предупреждение от МЧС Приморья

Posted 8 ноября 2023, 02:22
Published 8 ноября 2023, 02:22
Modified 8 ноября 2023, 02:24
Updated 8 ноября 2023, 02:24
В ведомстве предупредили, что в ряде регионов возможно выпадение ледяного дождя.
Автомобилистам рекомендуют быть крайне осторожными на дорогах — возможны гололёдные явления. Также из-за обледенения ожидаются падения веток деревьев и обрывы проводов.
«Важно взять под особый контроль детей и людей пожилого возраста, не оставлять их без присмотра», — добавили в МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о причинах возникновения ледяного дождя в Приморье.