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Posted 8 ноября 2023, 02:22

Published 8 ноября 2023, 02:22

Modified 8 ноября 2023, 02:24

Updated 8 ноября 2023, 02:24

Возможна ледяная катастрофа: новое предупреждение от МЧС Приморья

Возможна ледяная катастрофа: новое предупреждение от МЧС Приморья

8 ноября 2023, 02:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В МЧС Приморья предупредили о том, что 9 ноября в западных, центральных и южных районах края возможен ледяной дождь. По прогнозу — осадки смешанного характера.

В ведомстве предупредили, что в ряде регионов возможно выпадение ледяного дождя.

Автомобилистам рекомендуют быть крайне осторожными на дорогах — возможны гололёдные явления. Также из-за обледенения ожидаются падения веток деревьев и обрывы проводов.

«Важно взять под особый контроль детей и людей пожилого возраста, не оставлять их без присмотра», — добавили в МЧС.

Ранее «Восток-Медиа» писало о причинах возникновения ледяного дождя в Приморье.

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