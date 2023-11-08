Высокие стандарты: медицинские учреждения Приморья становятся более современными

Кроме того, благодаря тому, что в регионе столь пристальное внимание уделяется модернизации первичного звена здравоохранения, в 2022 году было начато строительство 12 новых поликлиник и больниц, за пять лет построено три новых медучреждения. А с 2021 года — с начала реализации программы модернизации первичного звена капитальный ремонт удалось завершить на 37 объектах, всего же за три года было отремонтировано 66 медобъектов по этой программе. Работа продолжилась в 2023 году — из краевого бюджета на ремонт 25 медицинских учреждений было выделено 856 миллионов рублей. Кроме того, медорганизациям передано 85 машин санитарного транспорта и 48 единиц медицинского оборудования.