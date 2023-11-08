Высокие стандарты: медицинские учреждения Приморья становятся более современными

Posted 7 ноября 2023, 23:50
Published 7 ноября 2023, 23:50
Modified 7 ноября 2023, 23:52
Updated 7 ноября 2023, 23:52
За последние пять лет из бюджета Приморского края был выделен беспрецедентный объем финансирования на ремонт и модернизацию объектов государственных медицинских учреждений. Более 4 миллиардов рублей направлено на строительство, ремонт и модернизацию больниц, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. На эти средства было установлено 42 модульных фельдшерско-акушерских пункта и 12 врачебных амбулаторий, выполнен ремонт 150 учреждений и 59 объектов здравоохранения края.
Кроме того, благодаря тому, что в регионе столь пристальное внимание уделяется модернизации первичного звена здравоохранения, в 2022 году было начато строительство 12 новых поликлиник и больниц, за пять лет построено три новых медучреждения. А с 2021 года — с начала реализации программы модернизации первичного звена капитальный ремонт удалось завершить на 37 объектах, всего же за три года было отремонтировано 66 медобъектов по этой программе. Работа продолжилась в 2023 году — из краевого бюджета на ремонт 25 медицинских учреждений было выделено 856 миллионов рублей. Кроме того, медорганизациям передано 85 машин санитарного транспорта и 48 единиц медицинского оборудования.
Жители Приморья по достоинству оценили те изменения, которые происходят в медицинских учреждениях края. Так, жители Владивостока все чаще предпочитают получать медицинские услуги в обновленной владивостокской поликлинике № 3, куда с начала этого года уже прикрепились 2087 новых пациентов. Отремонтированное помещение и комфортные условия в поликлинике привлекают жителей Ленинского микрорайона.
В краевом минздраве отметили, что трехэтажное здание медучреждения было отремонтировано в прошлом году, и это стало причиной такой его популярности.
«На капитальный ремонт объекта было направлено 23,3 миллиона рублей по программе модернизации первичного звена. Важным элементом обновленной поликлиники стала организация процесса оказания помощи по принципу „бережливого производства“. Помимо этого, организовали разделение потоков пациентов, электронный документооборот», — рассказала главврач поликлиники Анжела Кабиева.
Пациентов привлекает чистота и комфорт обновленной поликлиники, а также уменьшение очередей в регистратуру и на прием к врачу.
В селе Лазо Дальнереченского округа завершен выборочный капитальный ремонт врачебной амбулатории, которая обслуживает почти две тысячи пациентов. Теперь они будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
Ремонтные работы проведены в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения — внутренняя косметическая отделка и замена мебели для персонала и пациентов, обеспечена продажа лекарственных препаратов. На эти цели было потрачено 1,2 миллиона рублей.
«На этот год был запланирован выборочный ремонт, остались еще помещения, где требуется обновление. Поэтому сейчас готовится проектно-сметная документация на оставшуюся часть работ. Помимо ремонта осенью в амбулаторию регулярно выезжает врач общей практики, на постоянной основе работает фельдшер и медицинская сестра», — прокомментировала зампред Правительства Приморья Анастасия Худченко.
В родильном доме Находки произошли долгожданные перемены — в здании медучреждения заменены более 70 оконных блоков с современной системой тепло- и шумоизоляции и москитными сетками. Теперь в женской консультации и отделениях стационара стало теплее и комфортнее.
Эти работы завершили процесс замены окон в находкинском роддоме. За последние годы значительная часть оконных блоков была заменена в ходе плановых ремонтов. Завершить этот процесс удалось благодаря финансированию из бюджета Приморского края.
«С учетом специфики санэпидрежима родильного дома строительные работы были разбиты на несколько этапов. Их выполнение требовало от подрядчика особенной аккуратности, чтобы пыль не поступала в чистые зоны медучреждения», — отметил главный врач Находкинской городской больницы Андрей Кузьмин.
Помимо этого, в медучреждении выполнен капитальный ремонт приемного отделения, средства на который были направлены из краевого и федерального бюджетов по нацпроекту «Здравоохранение». Следующим этапом обновления станет благоустройство прилегающей территории — проектно-сметная документация уже разработана.
Уже четыре года в Приморье действует проект «Бережливая поликлиника», направленный на повышение комфорта для пациентов и медперсонала. В 2022 году в программе участвовало 13 учреждений здравоохранения края, в 2023 году «бережливыми» стали еще десять медучреждений.
За три года действия программы на создание и внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь «Бережливая поликлиника», направлено почти 403 миллиона рублей для 42 медучреждений. В рамках проекта, являющегося часть нацпроекта «Здравоохранение», в учреждениях здравоохранения Приморья оборудуют открытую регистратуру, места для женщин с маленькими детьми, создают комфортные зоны ожидания для посетителей.
Напомним, глава государства Владимир Путин еще в 2019 году поручил Правительству РФ утвердить высокие стандарты «Бережливых поликлиник», особенно в детских медучреждениях, что позволяет сократить время ожидания приема врача.
Одним из ярких примеров действия проекта «Бережливая поликлиника» стало обновление и изменение приемного отделения Краевой детской клинической больницы №1, где выполнен капитальный ремонт приемного отделения, а само отделение стало «дружелюбным». Теперь пациентам не надо ходить по кабинетам — врачи на месте осматривают детей и берут необходимые анализы.
Обновление этого медучреждения началось в 2021 году и ведется поэтапно. В прошлом году здесь отремонтировали отделения отоларингологии и патологии новорожденных и недоношенных детей, в этом — приемное отделение, на капитальный ремонт которого в рамках национального проекта «Здравоохранение» было направлено из краевого бюджета 22 миллиона рублей.
«Особенность нового, „бережливого“ отделения заключается в том, что администратор сразу на входе распределяет детей с родителями по разным боксам — в зависимости от характера жалобы. Врачи-педиатры, медсестры сами приходят к ребенку, осматривают его и берут необходимые анализы», — рассказала главный врач больницы Инна Зеленкова.
В планах Правительства Приморья на будущий год — продолжить внедрение новой модели медицинской организации «Бережливая поликлиника» и в 19 медучреждениях реализовать «Бережливый ФАП». На эти цели в 2024 году предусмотрено более 33 миллионов рублей.
В ходе общественных обсуждений проекта краевого бюджета в сфере здравоохранения на ближайшие три года заместитель председателя Правительства Приморского края Анастасия Худченко отметила, что проект «Бережливый ФАП» поможет улучшить качество оказания медицинской помощи на селе.
«В рамках реализации проекта „Бережливый ФАП“ доукомплектуем наши фельдшерско-акушерские пункты необходимым оборудованием, чтобы первый этап диспансеризации можно было там выполнять. Чтобы там был обязательно компьютер, с которым мы сможем видеть результаты анализов, фельдшер мог записывать на приемы, выписывать рецепты. Этот проект мы начнем поэтапно реализовывать», — отметила Анастасия Худченко.
На 2024 год запланирован капитальный ремонт 56 объектов для 22 учреждений здравоохранения. Зампред Правительства Приморья Анастасия Худченко отметила, что в 2024 году практически все районы будут охвачены этой работой.
«В рамках модернизации первичного звена здравоохранения, более 56 объектов будет отремонтировано в будущем году, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и врачебная амбулатория Дальнереченской центральной городской больницы, Кировской, Красноармейской, Лесозаводской, Михайловской, Октябрьской, Партизанской. Кроме того, эта работа будет проводиться в центральных больницах в районах и округах Приморья, которые оказывают и первичную, и стационарную помощь. Это такие больницы, как Арсеньевская, Артемовская, Краевая клиническая больница номер один, два и четыре. Будет продолжаться финансирования Владивостокский базовый медицинский колледж. Нам важно закончить ремонт в общежитии, чтобы увеличить набор девятиклассников по программе среднего профессионального образования», — рассказала в ходе обсуждения проекта краевого бюджета Анастасия Худченко.