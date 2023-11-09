Более 20 тысяч человек остались без света и тепла в элитном районе Владивостока

Posted 9 ноября 2023, 05:37
Published 9 ноября 2023, 05:37
Modified 9 ноября 2023, 05:39
Updated 9 ноября 2023, 05:39
В прокуратуре сообщили, что отключения коснулись домов на улицах Крыгина, Леонова, Саратовская, Сипягина и Перекопском переулке.
«Около 11 часов 50 минут, в результате работ на магистральной теплотрассе, без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 126 многоквартирных домов и 120 домов краевой столицы. Всего электроснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение не предоставляется более 20 тыс граждан», — гласит сообщение ведомства.
Теперь надзорное ведомство взяло ситуацию под свой контроль — также сотрудники прокуратуры проследят за тем, чтобы был произведен перерасчёт за услуги со стороны ресурсоснабжающей организации.
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