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Posted 9 ноября 2023, 05:37

Published 9 ноября 2023, 05:37

Modified 9 ноября 2023, 05:39

Updated 9 ноября 2023, 05:39

Более 20 тысяч человек остались без света и тепла в элитном районе Владивостока

Более 20 тысяч человек остались без света и тепла в элитном районе Владивостока

9 ноября 2023, 05:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Ледяной дождь
На Эгершельде более 20 тысяч человек остались без электроснабжения. В некоторых домах также нет отопления — дело взяла под контроль региональная прокуратура.

В прокуратуре сообщили, что отключения коснулись домов на улицах Крыгина, Леонова, Саратовская, Сипягина и Перекопском переулке.

«Около 11 часов 50 минут, в результате работ на магистральной теплотрассе, без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 126 многоквартирных домов и 120 домов краевой столицы. Всего электроснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение не предоставляется более 20 тыс граждан», — гласит сообщение ведомства.

Теперь надзорное ведомство взяло ситуацию под свой контроль — также сотрудники прокуратуры проследят за тем, чтобы был произведен перерасчёт за услуги со стороны ресурсоснабжающей организации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о последствиях ледяного дождя в Приморье.

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#Новости#Владивосток#Горячее водоснабжение#Ледяной дождь#Прокуратура#Теплоснабжение#Приморский край#Приморье
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