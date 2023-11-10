Гости Второго Российского винодельческого форума обсудили меры господдержки отрасли

Posted 10 ноября 2023, 18:17
Published 10 ноября 2023, 18:17
Modified 10 ноября 2023, 18:18
Updated 10 ноября 2023, 18:18
Организаторами форума стали Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России». Событие было проведено при участии Правительства Российской Федерации, а в роли информационного партнера форума выступил медиахолдинг 1MI.
Установление ключевых направлений господдержки виноделия и повышение эффективности указанной отрасли входило в перечень главных тем, обсуждаемых в ходе события. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что в течение последних нескольких лет виноградарство и виноделие, прежде являвшееся для России нишевой сферой, стало одним из активно развивающихся векторов сельскохозяйственного сектора экономики. Площади виноградных насаждений увеличиваются с каждым годом, в стране повышается культура виноделия, растет качество отечественных вин. Об этом пишет gorod55.ru.
Министр рассказал, что общая площадь виноградников России в минувшем году превысила 100 тыс. га. В этом году дополнительно будет заложено свыше 5 тыс. га новых виноградных насаждений. То есть с учетом обновления старых виноградных угодий общая площадь российских виноградников достигнет 103 тыс. га. Согласно прогнозам, в 2024 году ожидается хороший урожай винограда, который превысит 760 тыс. тонн. К тому же в отрасли наблюдается постоянный рост объемов производимого виноматериала.
По словам главы министерства, в целом все механизмы государственного регулирования и поддержки, перечисленные в числе прочего в законе «О вине», достаточно эффективны, что подтверждается ежегодным улучшением показателей отрасли. Благодаря данным мерам на рынке винограда и вина создается необходимый баланс, стимулируется развитие сферы виноградарства и виноделия.
Согласно мнению Виктора Евтухова, статс-секретаря, замминистра промышленности и торговли России, немалую роль играют протекционистские меры, рост заградительных пошлин и повышение ставки акциза, возвратного для виноделов Российской Федерации. Эксперт убежден, что для дальнейшего развития отрасли ключевым сектором является производство винодельческого оборудования и продвижение сортов вин отечественного производства.
В ходе форума в числе прочего участники анонсировали обсуждение законодательной инициативы о 50% доле вин отечественного производства в ритейле. Также они отметили необходимость обсуждения темы рекламы российского вина в медиа и модернизации сферы маркетинга для продвижения отечественной продукции.