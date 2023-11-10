Гости Второго Российского винодельческого форума обсудили меры господдержки отрасли

Министр рассказал, что общая площадь виноградников России в минувшем году превысила 100 тыс. га. В этом году дополнительно будет заложено свыше 5 тыс. га новых виноградных насаждений. То есть с учетом обновления старых виноградных угодий общая площадь российских виноградников достигнет 103 тыс. га. Согласно прогнозам, в 2024 году ожидается хороший урожай винограда, который превысит 760 тыс. тонн. К тому же в отрасли наблюдается постоянный рост объемов производимого виноматериала.