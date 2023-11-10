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Posted 10 ноября 2023, 01:18

Published 10 ноября 2023, 01:18

Modified 10 ноября 2023, 01:20

Updated 10 ноября 2023, 01:20

Момент эпичного ДТП с Лексусом и леером попал на видео во Владивостоке

Момент эпичного ДТП с Лексусом и леером попал на видео во Владивостоке

10 ноября 2023, 01:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
В районе улицы Катерная во Владивостоке девушка на «Лексусе» не справилась с управлением и с разворота впечатала машину в леерное ограждение.

Момент ДТП попал на видео, а оттуда — и в новые медиа. В комментариях обсуждаются эти события.

  • «И все мимо едут»;
  • «Опять какой-то дрифт»;
  • «Потому что носится, кукареку»;
  • «А нечего гонять, да по такой погоде».
Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком ночном ДТП в Уссурийске.

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