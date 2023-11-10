Момент эпичного ДТП с Лексусом и леером попал на видео во Владивостоке

Posted 10 ноября 2023, 01:18
Published 10 ноября 2023, 01:18
Modified 10 ноября 2023, 01:20
Updated 10 ноября 2023, 01:20
Момент ДТП попал на видео, а оттуда — и в новые медиа. В комментариях обсуждаются эти события.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком ночном ДТП в Уссурийске.
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