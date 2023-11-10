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Posted 10 ноября 2023, 05:06

Published 10 ноября 2023, 05:06

Modified 10 ноября 2023, 05:08

Updated 10 ноября 2023, 05:08

Восемь многодетных семей во Владивостоке получили земельные участки

10 ноября 2023, 05:06

Во Владивостоке многодетные семьи получают землю под строительство

Сюжет
Наш Город
Восемь многодетных семей Владивостока получили землю, на которой могут построить свой собственный дом. В 74-й раз в администрации краевого центра прошла жеребьёвка, на которой каждая семья получила свой участок.

На жеребьёвку приглашались 14 семей, но пока что взяться за такое больше дело, как построить свой дом, оказались готовы только восемь. Как известно, земельные участки семьям с тремя и более детьми выделяются по краевому закону. Площадь участков — от семи до 20 соток.

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, жеребьёвка проходила традиционно: представитель от каждой семьи — согласно присвоенному номеру — подходил к непрозрачному ящику и вытягивал карточку с кадастровым номером участка, который теперь становится местом для постройки будущего дома. Участки новые владельцы смогут оформить в общедолевую собственность.

Участки семьи получили в разных районах — на улицах улиц Артековской и Яхтовой, а также Ольховой на острове Попова.

— Всех новых владельцев сотрудники управления муниципальной собственности обязательно отвезут — если они захотят — туда, где теперь находится их земля, — рассказали в пресс-службе администрации Владивостока. — Новым обладателям земли бесплатно покажут границы их территорий.

Также многодетным семьям, когда они решат начать строительство, будет бесплатно выдан порубочный билет — разрешение на снос зеленых насаждений. Чтобы сделать семьям процесс оформления земель максимально комфортным, состоятся выезды на вместе с кадастровыми инженерами. Они помогут определить точные границы владений.

Вместо земельного участка многодетные семьи Владивостока также могут получить денежную выплату. Ее размер составляет 382 тысячи рублей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, сколько семей предпочло получить выплату.

Многодетные семьи Владивостока выбирают выплаты вместо земельных участков
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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Наш Город
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