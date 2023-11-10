Восемь многодетных семей во Владивостоке получили земельные участки

Posted 10 ноября 2023, 05:06
Published 10 ноября 2023, 05:06
Modified 10 ноября 2023, 05:08
Updated 10 ноября 2023, 05:08
На жеребьёвку приглашались 14 семей, но пока что взяться за такое больше дело, как построить свой дом, оказались готовы только восемь. Как известно, земельные участки семьям с тремя и более детьми выделяются по краевому закону. Площадь участков — от семи до 20 соток.
Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, жеребьёвка проходила традиционно: представитель от каждой семьи — согласно присвоенному номеру — подходил к непрозрачному ящику и вытягивал карточку с кадастровым номером участка, который теперь становится местом для постройки будущего дома. Участки новые владельцы смогут оформить в общедолевую собственность.
Участки семьи получили в разных районах — на улицах улиц Артековской и Яхтовой, а также Ольховой на острове Попова.
— Всех новых владельцев сотрудники управления муниципальной собственности обязательно отвезут — если они захотят — туда, где теперь находится их земля, — рассказали в пресс-службе администрации Владивостока. — Новым обладателям земли бесплатно покажут границы их территорий.
Также многодетным семьям, когда они решат начать строительство, будет бесплатно выдан порубочный билет — разрешение на снос зеленых насаждений. Чтобы сделать семьям процесс оформления земель максимально комфортным, состоятся выезды на вместе с кадастровыми инженерами. Они помогут определить точные границы владений.
Вместо земельного участка многодетные семьи Владивостока также могут получить денежную выплату. Ее размер составляет 382 тысячи рублей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, сколько семей предпочло получить выплату.