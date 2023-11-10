Восемь многодетных семей во Владивостоке получили земельные участки

На жеребьёвку приглашались 14 семей, но пока что взяться за такое больше дело, как построить свой дом, оказались готовы только восемь. Как известно, земельные участки семьям с тремя и более детьми выделяются по краевому закону. Площадь участков — от семи до 20 соток.