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Posted 10 ноября 2023, 04:30

Published 10 ноября 2023, 04:30

Modified 10 ноября 2023, 04:32

Updated 10 ноября 2023, 04:32

Заведующую экспертизой трупов оставили под стражей в Приморье

10 ноября 2023, 04:30
Сюжет
Суд
Во Владивостоке заведующая отделением судебно-медицинской экспертизы трупов остается под стражей. Женщину обвиняют в получении взяток.

В постановлении Ленинского районного суда говорится о том, что гражданке продлена мера пресечения в виде заключения под стражу еще на 2 месяца 00 суток, а всего до 7 месяцев 00 суток, то есть до 22.12.2023.

Отметим, что женщина и сторона защиты пытались обжаловать решение суда, но в итоге мера пресечения осталась без изменений.

В следствии отметили, что заведующая неоднократно получала взятки от работников ритуальных услуг и родственников умерших — за услуги по подготовке трупов к транспортировке и захоронению.

В органах предварительного расследования отмечали, что сумма взяток в общей сложности составили не менее 300 тысяч рублей.

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