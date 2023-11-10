Заведующую экспертизой трупов оставили под стражей в Приморье

Posted 10 ноября 2023, 04:30
Published 10 ноября 2023, 04:30
Modified 10 ноября 2023, 04:32
Updated 10 ноября 2023, 04:32
В постановлении Ленинского районного суда говорится о том, что гражданке продлена мера пресечения в виде заключения под стражу еще на 2 месяца 00 суток, а всего до 7 месяцев 00 суток, то есть до 22.12.2023.
Отметим, что женщина и сторона защиты пытались обжаловать решение суда, но в итоге мера пресечения осталась без изменений.
В следствии отметили, что заведующая неоднократно получала взятки от работников ритуальных услуг и родственников умерших — за услуги по подготовке трупов к транспортировке и захоронению.
В органах предварительного расследования отмечали, что сумма взяток в общей сложности составили не менее 300 тысяч рублей.