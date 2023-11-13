Отдых туристок из Владивостока с дагестанским мужчиной взорвал интернет — видео

Туристки из Владивостока опубликовали видео (**видео взято из Instagram, принадлежащей запрещённой на территории РФ и признанной экстремистской компании Meta) с отдыха в Дагестане. На нем видно, как одна девушка из компании решилась на спуск по канатной дороге, однако далось ей это нелегко.