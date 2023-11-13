Отдых туристок из Владивостока с дагестанским мужчиной взорвал интернет — видео

Posted 13 ноября 2023, 06:05
Published 13 ноября 2023, 06:05
Modified 13 ноября 2023, 06:07
Updated 13 ноября 2023, 06:07
Туристки из Владивостока опубликовали видео (**видео взято из Instagram, принадлежащей запрещённой на территории РФ и признанной экстремистской компании Meta) с отдыха в Дагестане. На нем видно, как одна девушка из компании решилась на спуск по канатной дороге, однако далось ей это нелегко.
Девушка уже пристегнута и готова к спуску, вот только страх никуда не денешь. Пока инструктор пытается организовать ей все комфортные условия и аккуратно отправить в путь, туристка боится, что ей сделают «шмык»:
— «Вы мне сейчас „шмык“ сделаете и все», — говорит она.
— «Я уже давно „шмык“ не делаю», — отвечает мужчина.
Именно последняя фраза так рассмешила всех пользователей в интернете, и не только их. На видео также заметно, что подруги испуганной туристки практически валяются на полу от смеха.
Простая, но забавная запись собрала уже свыше миллиона просмотров.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что девушка поразила своим рекордом всех жителей Приморья.