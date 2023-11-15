«Хабалку приструнили»: история о женщине-«сторожиле» остановок во Владивостоке

А вот кому-то и представлять не нужно, ведь такая история, кажется, произошла с обычной девушкой, которая хотела подождать автобус в теплой остановке, но ее оттуда «любезно» выпроводили. Горожанка не стала терпеть такое отношение и вернулась в павильон с камерой, чтобы на видео зафиксировать все слова персонала, который и выгнал ее. Запись стала быстро распространяться в новых медиа и привлекла внимание практически всех горожан: