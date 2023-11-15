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Posted 15 ноября 2023, 05:57

Published 15 ноября 2023, 05:57

Modified 17 ноября 2023, 06:01

Updated 17 ноября 2023, 06:01

Женщину, что выгоняла людей из теплой остановки, «приструнила» мэрия

«Хабалку приструнили»: история о женщине-«сторожиле» остановок во Владивостоке

15 ноября 2023, 05:57
Фото: Midjourney.

Женщину, что выгоняла людей из теплой остановки, «приструнила» мэрия

Сюжет
Происшествие
Администрация Владивостока дала комментарий по поводу ситуации, произошедшей сегодня в остановочном павильоне. Предпринимательница, выгнавшая девушку на мороз, не права «по всем фронтам».

Представьте себе: во Владивостоке типичная ноябрьская погода — морозы и ветер, продувающий до костей. Вы ждете свой автобус в надежде уже побыстрее добраться домой. Чтобы не стоять на холоде, вы заходите в один из теплых остановочных павильонов, которые администрация города установила на благо людей, и тут вам указывают на дверь.

А вот кому-то и представлять не нужно, ведь такая история, кажется, произошла с обычной девушкой, которая хотела подождать автобус в теплой остановке, но ее оттуда «любезно» выпроводили. Горожанка не стала терпеть такое отношение и вернулась в павильон с камерой, чтобы на видео зафиксировать все слова персонала, который и выгнал ее. Запись стала быстро распространяться в новых медиа и привлекла внимание практически всех горожан:

Если говорить кратко, то по словам предпринимательницы — не купив чай или кофе, в остановке людям делать нечего:

«Мы содержим и убираем эту остановку и хотим, чтобы наши старания поддержали рублем», — говорит она.

Все жители стали писать, что такие действия не могут быть законными, так как изначально эти остановки ставили для комфорта людей, а кафе там открыли только для того, чтобы кто-то мог присматривать за павильонами. А женщина, так вообще, повела себя «как хабалка».

Администрация Владивостока встала на сторону горожан:

«Тёплые остановочные павильоны как раз и устанавливались для того, чтобы люди могли спокойно укрыться от дождя, снега и ветра. Чтобы жители могли ожидать автобус с комфортом, часть в теплом модуле отдана под торговлю, где люди могли бы при необходимости купить перекус.
Запрещать находиться в павильоне — недопустимо! Муниципальное предприятием „Содержание городских территорий“, на балансе которого находятся данные павильоны, провело разъяснительную беседу с арендатором о недопустимости подобных ситуаций», — сообщили в пресс-службе.

По идее, теперь яростная «сторожила» остановок во Владивостоке должна быть более приветливой с жителями города, которые просто зайдут погреться и ничего не захотят купить. Вероятно, многие даже захотят проверить это на своем опыте и специально посетят павильон.

P. S. А вдруг это все черный пиар?

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