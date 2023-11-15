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Posted 15 ноября 2023, 01:25

Published 15 ноября 2023, 01:25

Modified 15 ноября 2023, 01:27

Updated 15 ноября 2023, 01:27

Сколько стоит парковка в дальневосточной и северной столицах?

Сколько стоит парковка в дальневосточной и северной столицах?

15 ноября 2023, 01:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Парковка
Зона платных парковок расширена в Приморье. Теперь, чтобы оставить свою ласточку в удобном месте, придется заплатить до 150 рублей.

Оператор городских парковок «Цифровое Приморье» обновил тарифную сетку. На участке Алеутская ул. — Океанский проспект оставить машину теперь можно за 150 рублей в час. Дальше чуть дешевле — 75 рублей за 60 минут.

В Санкт-Петербурге парковочное место в 1,5 раза дешевле — 100 рублей за час. А в Москве разброс цен уж совсем большой — от 50 до 450 рублей в час. Все зависит от того, в каком районе и в какое время оставить машину.

У нового аэровокзала в Южно-Сахалинске до конца 2023 года обустроят новую парковку
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#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Санкт-Петербург#Москва#Приморский край#Цифровое Приморье#Парковка#Приморье#Цена
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