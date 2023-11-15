Сколько стоит парковка в дальневосточной и северной столицах?

Posted 15 ноября 2023, 01:25
Published 15 ноября 2023, 01:25
Modified 15 ноября 2023, 01:27
Updated 15 ноября 2023, 01:27
Оператор городских парковок «Цифровое Приморье» обновил тарифную сетку. На участке Алеутская ул. — Океанский проспект оставить машину теперь можно за 150 рублей в час. Дальше чуть дешевле — 75 рублей за 60 минут.
В Санкт-Петербурге парковочное место в 1,5 раза дешевле — 100 рублей за час. А в Москве разброс цен уж совсем большой — от 50 до 450 рублей в час. Все зависит от того, в каком районе и в какое время оставить машину.