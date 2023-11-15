Владивосток и Муданцзян будут дружить по-современному — цифровыми технологиями

Также в дружеской и одновременно деловой беседе приняли участие вице-мэры Владивостока Дмитрий Долгий, Максим Акульшин и Николай Селюк, в зону ответственности которых входят такие важные составляющие жизни города, как общественный транспорт, организация дорожного движения, информационно-программное обеспечение. И их участие во встрече было не случайным.