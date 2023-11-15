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Posted 15 ноября 2023, 06:24

Published 15 ноября 2023, 06:24

Modified 15 ноября 2023, 06:26

Updated 15 ноября 2023, 06:26

Владивосток и Муданцзян будут дружить по-современному — цифровыми технологиями

15 ноября 2023, 06:24

Владивосток активно расширяет международное сотрудничество

Сюжет
Наш Город
Первый заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний провела встречу с делегацией компании «Цифро-Сити» из города Муданцзян.

Также в дружеской и одновременно деловой беседе приняли участие вице-мэры Владивостока Дмитрий Долгий, Максим Акульшин и Николай Селюк, в зону ответственности которых входят такие важные составляющие жизни города, как общественный транспорт, организация дорожного движения, информационно-программное обеспечение. И их участие во встрече было не случайным.

Как сказал глава китайской господин Хуан Тао — президент Муданцзянской государственной инвестиционной корпорации, компания, которую он представляет, реализует проекты не только в торговле, но и в строительстве, цифровизации.

— Владивосток — потенциально чрезвычайно интересный и важный партнёр для нас, — сказал г-н Хуан Тао. — У этого чудесного города и географическое положение превосходно, и природа уникальна, и у нас есть множество возможностей для приложения сил и создания и воплощения в жизни совместных проектов. Не просто выгодных, но интересных и полезных.

Дарья Стегний отметила, что Владивосток заинтересован в проектах, связанных с цифровыми технологиями, туризмом, строительством. И что давняя дружба между Муданцзяном и столицей ДФО будет ещё крепче и сильнее, если появтся новые пути для совместного сотрудничества.

Отметим, что делегация из Муданцзяна также посетит Уссурийск и Находку.

Владивосток имеет большой опыт международного сотрудничества, в последнее время — после отмены пандемийных ограничений — в столицу ДФО регулярно приезжают делегации из стран АТР, например, из Республики Филиппины. Недавно в нашем городе гостили представители Чанчуня, устанавливающие деловые и дружеские связи с Владивостоком.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, сколько человек улетело в Китай из Владивостока.

За семь месяцев из Владивостока в Китай и обратно улетело 35 тысяч человек
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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Наш Город
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