Владивосток и Муданцзян будут дружить по-современному — цифровыми технологиями

Posted 15 ноября 2023, 06:24
Published 15 ноября 2023, 06:24
Modified 15 ноября 2023, 06:26
Updated 15 ноября 2023, 06:26
Также в дружеской и одновременно деловой беседе приняли участие вице-мэры Владивостока Дмитрий Долгий, Максим Акульшин и Николай Селюк, в зону ответственности которых входят такие важные составляющие жизни города, как общественный транспорт, организация дорожного движения, информационно-программное обеспечение. И их участие во встрече было не случайным.
Как сказал глава китайской господин Хуан Тао — президент Муданцзянской государственной инвестиционной корпорации, компания, которую он представляет, реализует проекты не только в торговле, но и в строительстве, цифровизации.
— Владивосток — потенциально чрезвычайно интересный и важный партнёр для нас, — сказал г-н Хуан Тао. — У этого чудесного города и географическое положение превосходно, и природа уникальна, и у нас есть множество возможностей для приложения сил и создания и воплощения в жизни совместных проектов. Не просто выгодных, но интересных и полезных.
Дарья Стегний отметила, что Владивосток заинтересован в проектах, связанных с цифровыми технологиями, туризмом, строительством. И что давняя дружба между Муданцзяном и столицей ДФО будет ещё крепче и сильнее, если появтся новые пути для совместного сотрудничества.
Отметим, что делегация из Муданцзяна также посетит Уссурийск и Находку.
Владивосток имеет большой опыт международного сотрудничества, в последнее время — после отмены пандемийных ограничений — в столицу ДФО регулярно приезжают делегации из стран АТР, например, из Республики Филиппины. Недавно в нашем городе гостили представители Чанчуня, устанавливающие деловые и дружеские связи с Владивостоком.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, сколько человек улетело в Китай из Владивостока.