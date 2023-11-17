Аэропорт Владивосток — лауреат премии «Транспортная безопасность России - 2023»

Напомним, целью национальной премии «Транспортная безопасность России — 2023» является поощрение и популяризация достижений, передовых методов и решений в области обеспечения транспортной безопасности, оценка достижений предприятий и организаций, руководителей и специалистов транспортной отрасли, а также органов государственной власти, способствующих развитию и укреплению транспортной безопасности Российской Федерации.