Аэропорт Владивосток — лауреат премии «Транспортная безопасность России - 2023»

Posted 17 ноября 2023, 06:22
Published 17 ноября 2023, 06:22
Modified 17 ноября 2023, 06:24
Updated 17 ноября 2023, 06:24
09 ноября в Москве при поддержке Министерства транспорта РФ и Комитета по транспорту Государственной Думы состоялось вручение национальной премии «Транспортная безопасность России-2023».
Авиагавань Приморья в этом году получила почетное третье место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, реализовавший требования в области транспортной безопасности».
В экспертный совет премии вошли представители Министерства транспорта Российской Федерации, ФСБ, МВД России, ФСНСТ и ФАВТ России, иных государственных организаций и профильных ассоциаций транспортной отрасли.
Денис Чмутов, генеральный директор Международного аэропорта Владивосток:
— Международный аэропорт Владивосток реализует весь комплекс мероприятий авиационной и транспортной безопасности, предусмотренный российским законодательством. Приятно вновь получить высокую оценку экспертов, в 2018 году мы также были лауреатами премии. Все это стало возможным благодаря успешно реализованным проектам, призванным повысить защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
Напомним, целью национальной премии «Транспортная безопасность России — 2023» является поощрение и популяризация достижений, передовых методов и решений в области обеспечения транспортной безопасности, оценка достижений предприятий и организаций, руководителей и специалистов транспортной отрасли, а также органов государственной власти, способствующих развитию и укреплению транспортной безопасности Российской Федерации.