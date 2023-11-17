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Posted 17 ноября 2023, 06:22

Published 17 ноября 2023, 06:22

Modified 17 ноября 2023, 06:24

Updated 17 ноября 2023, 06:24

Аэропорт Владивосток — лауреат премии «Транспортная безопасность России - 2023»

17 ноября 2023, 06:22
Международный аэропорт Владивосток принял участие в национальной премии «Транспортная безопасность России - 2023» и получил почетное третье место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, реализовавший требования в области транспортной безопасности».

09 ноября в Москве при поддержке Министерства транспорта РФ и Комитета по транспорту Государственной Думы состоялось вручение национальной премии «Транспортная безопасность России-2023».

Авиагавань Приморья в этом году получила почетное третье место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, реализовавший требования в области транспортной безопасности».

В экспертный совет премии вошли представители Министерства транспорта Российской Федерации, ФСБ, МВД России, ФСНСТ и ФАВТ России, иных государственных организаций и профильных ассоциаций транспортной отрасли.

Денис Чмутов, генеральный директор Международного аэропорта Владивосток:

 — Международный аэропорт Владивосток реализует весь комплекс мероприятий авиационной и транспортной безопасности, предусмотренный российским законодательством. Приятно вновь получить высокую оценку экспертов, в 2018 году мы также были лауреатами премии. Все это стало возможным благодаря успешно реализованным проектам, призванным повысить защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Напомним, целью национальной премии «Транспортная безопасность России — 2023» является поощрение и популяризация достижений, передовых методов и решений в области обеспечения транспортной безопасности, оценка достижений предприятий и организаций, руководителей и специалистов транспортной отрасли, а также органов государственной власти, способствующих развитию и укреплению транспортной безопасности Российской Федерации.

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