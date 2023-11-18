Мэрия Хабаровска не допустила поднятия стоимости проезда в общественном транспорте

Posted 18 ноября 2023, 00:20
Published 18 ноября 2023, 00:20
Modified 21 ноября 2023, 02:02
Updated 21 ноября 2023, 02:02
В ходе переговоров стало ясно, что стоимость проезда не будет превышать отметку в 50 рублей. Несмотря на то, что расходы на топливо, запчасти и приобретение новых автобусов значительно возросли, организаторы решили не забывать о гражданах, которые регулярно пользуются общественным транспортом.
Чтобы понять положение перевозчиков, было решено провести встречу в мэрии с представителями компаний, где прозвучали аргументы в пользу повышения стоимости проезда.
Тем не менее, перевозчики согласились временно отложить этот вопрос и не увеличивать цены в ближайшее время.
— Максимальная стоимость проезда в городе останется на прежнем уровне и составит 45 рублей за один билет, — пообещал Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска.
Таким образом, горожане смогут продолжать пользоваться общественным транспортом по привычной цене. Это решение было принято после тщательного анализа экономической ситуации и обсуждения возможных вариантов развития ситуации с перевозчиками.
Важно отметить, что в перевозки на общественном транспорте имеют социальную направленность. Это является благоприятно для горожан, особенно для тех, кто зависит от общественного транспорта в повседневной жизни. Социальная направленность помогает сохранить доступность и удобство общественного транспорта, несмотря на растущие затраты на его обслуживание. Кроме того, городская администрация Хабаровска продолжает работать над поиском дополнительных источников финансирования для поддержки транспортных компаний. Это включает возможность привлечения инвестиций, разработку новых схем тарификации и повышение эффективности использования ресурсов.
Таким образом, благодаря сотрудничеству главы города, администрации и перевозчиков удалось найти компромиссное решение, которое позволит сохранить доступность общественного транспорта для всех жителей Хабаровска. Это является важным шагом в развитии города и обеспечении комфортных условий для его жителей.
В Хабаровске частные перевозчики имеют право устанавливать цены на свои услуги самостоятельно, в соответствии с Федеральным законом. Однако, они обязаны уведомить городское управление транспорта о своих тарифах. Несмотря на это, администрация краевой столицы старается воздействовать на перевозчиков, чтобы они не повышали цены.
Перевозчики объясняют свое намерение увеличить стоимость билетов тем, что себестоимость проезда увеличилась, и им невыгодно работать в убыток. Зимой, особенно после нового года, цены на коммунальные услуги обычно повышаются, и им также необходимо увеличить заработную плату своих сотрудников. В результате зимой расходы значительно возрастают. Поэтому повышение стоимости проезда является неизбежным, и жители должны это понимать.
Кроме того, большая часть автобусов в парке перевозчиков работает на дизельном топливе, которое становится все дороже. После встречи с мэром Хабаровска, перевозчики разработали механизм, чтобы в ближайшем будущем не повышать стоимость билетов.
Представитель компании перевозчика ИП Бабаев, Зейфула Ашуров, сообщил, что стоимость новых автобусов значительно выросла, почти вдвое. Это оказывает серьезное финансовое давление на предприятие, которое уже сейчас работает практически в убыток. Поэтому, компания вынуждена искать способы решить эту
В настоящее время повышение цен на проезд не является разумным решением. Вместо этого, они рассматривают другие варианты, чтобы преодолеть финансовые трудности и внедрить, например, условия для перевозки людей с инвалидностью на всех автобусах.
Перевозчики осознают важность обеспечения доступности общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями и намерены найти решение, которое сочетает комфортность и доступность для всех.