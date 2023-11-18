Мэрия Хабаровска не допустила поднятия стоимости проезда в общественном транспорте

Важно отметить, что в перевозки на общественном транспорте имеют социальную направленность. Это является благоприятно для горожан, особенно для тех, кто зависит от общественного транспорта в повседневной жизни. Социальная направленность помогает сохранить доступность и удобство общественного транспорта, несмотря на растущие затраты на его обслуживание. Кроме того, городская администрация Хабаровска продолжает работать над поиском дополнительных источников финансирования для поддержки транспортных компаний. Это включает возможность привлечения инвестиций, разработку новых схем тарификации и повышение эффективности использования ресурсов.