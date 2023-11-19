И даже ночью: в круглосуточном режиме идет ликвидация последствий непогоды в Приморье

В Тернейском округе в ходе прохождения циклона шел ни снег, а проливной дождь, который вызвал подтопления в населенных пунктах, нарушено дорожное сообщение. Так, на участке дороги Терней — Малая Кема водой смыло дорожное полотно вокруг моста. Проезда для транспорта здесь нет. Кроме того, с первого по третий километр трассы зафиксированы множественные переливы, а после пятого километра в сторону поселка Терней нет проезда — дорога под водой, ситуацию осложняют наносы из древесины.