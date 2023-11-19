И даже ночью: в круглосуточном режиме идет ликвидация последствий непогоды в Приморье

Posted 18 ноября 2023, 23:10
Published 18 ноября 2023, 23:10
Modified 18 ноября 2023, 23:39
Updated 18 ноября 2023, 23:39
Ход ликвидации последствий разгула стихии находится на личном контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко. Самыми пострадавшими от непогоды являются Тернейский и Ханкайский муниципальные округа — здесь сложилась сложная обстановка на дорогах.
Как уточнили в министерстве ГО и ЧС Приморского края, в Ханкайском округе сохраняются снежные переметы на участке дороги Михайловка — Турий Рог — Кировка. Проезд для всех видом транспорта обеспечен через село Первомайское. Примавтодор работает на расчистке дорог, задействованы 12 человек и девять единиц техники.
В Тернейском округе в ходе прохождения циклона шел ни снег, а проливной дождь, который вызвал подтопления в населенных пунктах, нарушено дорожное сообщение. Так, на участке дороги Терней — Малая Кема водой смыло дорожное полотно вокруг моста. Проезда для транспорта здесь нет. Кроме того, с первого по третий километр трассы зафиксированы множественные переливы, а после пятого километра в сторону поселка Терней нет проезда — дорога под водой, ситуацию осложняют наносы из древесины.
В самом Тернее подтоплены некоторые придомовые территории. Из-за обильных осадков уровень реки Серебрянка вырос на 1,5 метра. В Тернейском округе отрезанными остаются девять населенных пунктов. Это Светлая, Амгу, Малая Кема, Максимовка, Усть-Соболевка, Единка, Самарга, Агзу и Перетычиха. Специалисты краевого правительства уточняют, что во всех поселках имеется недельный запас продуктов, медикаментов и двухмесячный запас топлива на котельных, за исключением села Малая Кема, где запас топлива рассчитан на десять суток.
Губернатор Приморья заявил, что работы необходимо продолжить и ночью, чтобы избежать риска дорожных аварий. Олег Кожемяко уточнил, что ухудшающиеся погодные условия могут усложнить обстановку в пострадавших муниципалитетах, поэтому необходимо, чтобы общественный транспорт не выходил на маршруты пока трасса не будет пригодна для движения.
Глава региона подчеркнул, что необходимо проанализировать наличие и состояние дорожной техники в муниципальных образованиях, и принять соответствующие решения в 2024 году.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что новый ледяной дождь стал серьёзной проверкой для приморских энергетиков.