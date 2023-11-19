vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября 2023, 23:10

Published 18 ноября 2023, 23:10

Modified 18 ноября 2023, 23:39

Updated 18 ноября 2023, 23:39

Ликвидацию последствий непогоды продолжить ночью — губернатор Приморья

И даже ночью: в круглосуточном режиме идет ликвидация последствий непогоды в Приморье

18 ноября 2023, 23:10
Фото: 1MI.

Ликвидацию последствий непогоды продолжить ночью — губернатор Приморья

Сюжет
Непогода
Продолжается ликвидация последствий непогоды в Приморье. По распоряжению главы региона Олега Кожемяко работы шли всю прошедшую ночь. В населенных пунктах края, пострадавших от стихии 16 и 17 ноября, очищают дороги от снега и льда, восстанавливаю подачу электроэнергии.

Ход ликвидации последствий разгула стихии находится на личном контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко. Самыми пострадавшими от непогоды являются Тернейский и Ханкайский муниципальные округа — здесь сложилась сложная обстановка на дорогах.

Как уточнили в министерстве ГО и ЧС Приморского края, в Ханкайском округе сохраняются снежные переметы на участке дороги Михайловка — Турий Рог — Кировка. Проезд для всех видом транспорта обеспечен через село Первомайское. Примавтодор работает на расчистке дорог, задействованы 12 человек и девять единиц техники.

В Тернейском округе в ходе прохождения циклона шел ни снег, а проливной дождь, который вызвал подтопления в населенных пунктах, нарушено дорожное сообщение. Так, на участке дороги Терней — Малая Кема водой смыло дорожное полотно вокруг моста. Проезда для транспорта здесь нет. Кроме того, с первого по третий километр трассы зафиксированы множественные переливы, а после пятого километра в сторону поселка Терней нет проезда — дорога под водой, ситуацию осложняют наносы из древесины.

В самом Тернее подтоплены некоторые придомовые территории. Из-за обильных осадков уровень реки Серебрянка вырос на 1,5 метра. В Тернейском округе отрезанными остаются девять населенных пунктов. Это Светлая, Амгу, Малая Кема, Максимовка, Усть-Соболевка, Единка, Самарга, Агзу и Перетычиха. Специалисты краевого правительства уточняют, что во всех поселках имеется недельный запас продуктов, медикаментов и двухмесячный запас топлива на котельных, за исключением села Малая Кема, где запас топлива рассчитан на десять суток.

Губернатор Приморья заявил, что работы необходимо продолжить и ночью, чтобы избежать риска дорожных аварий. Олег Кожемяко уточнил, что ухудшающиеся погодные условия могут усложнить обстановку в пострадавших муниципалитетах, поэтому необходимо, чтобы общественный транспорт не выходил на маршруты пока трасса не будет пригодна для движения.

Глава региона подчеркнул, что необходимо проанализировать наличие и состояние дорожной техники в муниципальных образованиях, и принять соответствующие решения в 2024 году.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что новый ледяной дождь стал серьёзной проверкой для приморских энергетиков.

Новый ледяной дождь стал серьёзной проверкой для приморских энергетиков
Узнать подробнее
Читайте также:
К снегопаду готовы: главный синоптик Приморья снова подвёл мэрию Владивостока?Царит циклон: где в Приморье идут самые сильные осадкиГубернатор Приморья: расчистку дорог — под особый контроль
#Новости#Общество#Непогода#Приморский край#Осадки#Ликвидация последствий#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика