vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября 2023, 08:00

Published 19 ноября 2023, 08:00

Modified 19 ноября 2023, 08:00

Updated 19 ноября 2023, 08:00

Картина дня в Приморье: ликвидация последствий, «бешеные» цены и опасная собака

Картина дня в Приморье: ликвидация последствий, «бешеные» цены и опасная собака

19 ноября 2023, 08:00
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья, произошедшие в Приморье, в обзоре «Восток-Медиа».

Ликвидация последствий непогоды

Приморский край борется с последствиями разгула стихии, которая бушевала в регионе два дня, 16 и 17 ноября. Особенность этого циклона в том, что ряд муниципалитетов, пострадавших от непогоды, столкнулись совершенно с разными явлениями — где-то сыпал снег и дороги сковало льдом, а где-то лил проливной дождь, затопив дома, размыв дороги и разрушив мосты.

Больше всех пострадали Ханкайский и Тернейский муниципальные округа — там в круглосуточном режиме работают службы, восстанавливая автомобильное сообщение и электроснабжение. Восстановительные работы — на личном контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Где-то снег, а где-то — ливни: как природа удивила Приморье — видео
Узнать подробнее
И даже ночью: в круглосуточном режиме идет ликвидация последствий непогоды в Приморье
Узнать подробнее

«Бешеные» цены на мясо и масло

Рекорды бьет инфляция в Приморском крае — растут цены на продукты питания, особенно на мясо и масло. Крупы и некоторые овощи тоже показывают рост стоимости, а вот картофель, капуста и морковь, наоборот, подешевели.

Цены бьют рекорды: мясо и масло подорожали в Приморье
Узнать подробнее

Агрессивная собака напала на ребенка

В Находкинском городском округе разбираются в случае нападения огромного алабая на 7-летнюю девочку. Ребенок получил укусы, следственный комитет проводит доследственную проверку.

Свирепый алабай: собака напала на 7-летнего ребенка в Находке
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: стрельба из машины, нападение собаки и зараженный гребешокВиктор Тарабарин: Будут условия для жизни, будут рожать с удовольствиемНе снизил скорость: в ГИБДД рассказали подробности ДТП с туристами в Приморье
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика