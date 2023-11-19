Картина дня в Приморье: ликвидация последствий, «бешеные» цены и опасная собака

Posted 19 ноября 2023, 08:00
Published 19 ноября 2023, 08:00
Modified 19 ноября 2023, 08:00
Updated 19 ноября 2023, 08:00
Приморский край борется с последствиями разгула стихии, которая бушевала в регионе два дня, 16 и 17 ноября. Особенность этого циклона в том, что ряд муниципалитетов, пострадавших от непогоды, столкнулись совершенно с разными явлениями — где-то сыпал снег и дороги сковало льдом, а где-то лил проливной дождь, затопив дома, размыв дороги и разрушив мосты.
Больше всех пострадали Ханкайский и Тернейский муниципальные округа — там в круглосуточном режиме работают службы, восстанавливая автомобильное сообщение и электроснабжение. Восстановительные работы — на личном контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Рекорды бьет инфляция в Приморском крае — растут цены на продукты питания, особенно на мясо и масло. Крупы и некоторые овощи тоже показывают рост стоимости, а вот картофель, капуста и морковь, наоборот, подешевели.
В Находкинском городском округе разбираются в случае нападения огромного алабая на 7-летнюю девочку. Ребенок получил укусы, следственный комитет проводит доследственную проверку.