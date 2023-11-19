Картина дня в Приморье: ликвидация последствий, «бешеные» цены и опасная собака

Приморский край борется с последствиями разгула стихии, которая бушевала в регионе два дня, 16 и 17 ноября. Особенность этого циклона в том, что ряд муниципалитетов, пострадавших от непогоды, столкнулись совершенно с разными явлениями — где-то сыпал снег и дороги сковало льдом, а где-то лил проливной дождь, затопив дома, размыв дороги и разрушив мосты.