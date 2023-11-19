Не снизил скорость: в ГИБДД рассказали подробности ДТП с туристами в Приморье

Posted 19 ноября 2023, 05:59
Published 19 ноября 2023, 05:59
Modified 19 ноября 2023, 06:01
Updated 19 ноября 2023, 06:01
Как сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Хасанскому округу, авария произошла из-за несоответствия скорости движения конкретным дорожным условиям.
«Перед поворотом, на котором перевернулся автобус, установлены знаки „Опасный поворот“ и ограничивающие скорость движения. Однако водитель скорость не снизил, вследствие чего не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП два человека, к сожалению, погибли, еще 31 человек получили различные травмы. Материалы дела были переданы в следственный комитет, который и будет устанавливать все обстоятельства происшествия и определит степень вины водителя», — пояснили специально для «Восток-Медиа» в хасанской ГИБДД.
По данным нашего эксперта, знакомого с ситуацией, участок дороги, на котором произошла трагическая авария, считается опасным и труднопроходимым.
«В том месте очень крутой поворот, скорость надо снижать, чтобы в него войти. А на скорости, с которой ехал туристический автобус, в этот поворот вписаться вообще было нереально», — пояснил «Восток-Медиа» эксперт.
Эксперт считает также, что аварии с участием водителей из Китая могут повторяться.
«Гражданам Китая было разрешено осуществлять внутренние российские междугородние рейсы. Российские водители же у них по стране не ездят. Доезжают до автовокзала в Хуньчуне, например, и все, дальше им ездить запрещено. А водителям из Китая разрешили осуществлять рейсы. При этом иностранные водители ни толком наших особенностей дорог и инфраструктуры не знают, слабые знания ПДД. Итог — в этом году уже три аварии с участием китайских водителей», — рассказал эксперт.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на фоне растущего выездного турпотока некоторые турфирмы региона показывают полную неготовность к новым вызовам.