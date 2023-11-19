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Posted 19 ноября 2023, 00:59

Published 19 ноября 2023, 00:59

Modified 19 ноября 2023, 01:01

Updated 19 ноября 2023, 01:01

Девять населенных пунктов в Приморье остаются отрезанными от мира

Отрезаны от мира: в населенные пункты Тернейского округа отсутствует проезд — видео

19 ноября 2023, 00:59
Фото: 1MI.

Девять населенных пунктов в Приморье остаются отрезанными от мира

Сюжет
Непогода
Территория Тернейского округ сильнее всех муниципалитетов Приморья пострадала от разгула стихии. Затоплены придомовые территории, перемыты дороги, девять населенных пунктов остались без автомобильного сообщения.

По оперативным данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, подъем воды на реке Серебрянка привел к затоплению восьми придомовых участков в поселке Терней. Кроме того, наблюдаются переливы на трех участках автодорог краевого значения, отрезанными остаются девять населенных пунктов округа. Это Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Перетычеха.

Видео: Телеграм-канал Газета "Северное Приморье".

«Работы по восстановлению проездов запланированы после спада уровня воды. Добавим, что ранее, в превентивных целях в Тернейский округ была передислоцирована группа спасателей МЧС России, которые в случае необходимости готовы оказать адресную помощь населению», — отметили в пресс-службе управления.

Ситуация в муниципалитете и ликвидация последствий непогоды находятся на личном контроле главы региона Олега Кожемяко и главного управления МЧС России по Приморью, спасатели переведены в режим повышенной готовности.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился вести восстановительные работы в пострадавших муниципалитетах в круглосуточном режиме.

И даже ночью: в круглосуточном режиме идет ликвидация последствий непогоды в Приморье
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