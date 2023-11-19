Отрезаны от мира: в населенные пункты Тернейского округа отсутствует проезд — видео

По оперативным данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, подъем воды на реке Серебрянка привел к затоплению восьми придомовых участков в поселке Терней. Кроме того, наблюдаются переливы на трех участках автодорог краевого значения, отрезанными остаются девять населенных пунктов округа. Это Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Перетычеха.