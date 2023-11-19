Отрезаны от мира: в населенные пункты Тернейского округа отсутствует проезд — видео

Posted 19 ноября 2023, 00:59
Published 19 ноября 2023, 00:59
Modified 19 ноября 2023, 01:01
Updated 19 ноября 2023, 01:01
По оперативным данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, подъем воды на реке Серебрянка привел к затоплению восьми придомовых участков в поселке Терней. Кроме того, наблюдаются переливы на трех участках автодорог краевого значения, отрезанными остаются девять населенных пунктов округа. Это Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Перетычеха.
«Работы по восстановлению проездов запланированы после спада уровня воды. Добавим, что ранее, в превентивных целях в Тернейский округ была передислоцирована группа спасателей МЧС России, которые в случае необходимости готовы оказать адресную помощь населению», — отметили в пресс-службе управления.
Ситуация в муниципалитете и ликвидация последствий непогоды находятся на личном контроле главы региона Олега Кожемяко и главного управления МЧС России по Приморью, спасатели переведены в режим повышенной готовности.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился вести восстановительные работы в пострадавших муниципалитетах в круглосуточном режиме.