Поминальное планирование: как в Приморье заранее подготовиться к своим похоронам (18+)

Posted 19 ноября 2023, 22:29
Published 19 ноября 2023, 22:29
Modified 29 ноября 2023, 13:18
Updated 29 ноября 2023, 13:18
Да, смерть — это, пожалуй, то общее, что объединяет все существа на планете, один исход на всех. Бояться её нормально, но отрицать… Извините, это вам сразу на Шепеткова, в краевую психиатрическую. Она была, есть и будет. Так не лучше ли подготовиться к ней заранее?
Не в смысле вырыть яму, лечь и ждать. А составить завещание, подобрать костюм, выбрать между классикой или кремацией. Чтобы до последней минуточки всё было по-вашему. А то ещё оденут не в те тапки, накормят гостей не теми блинами, споют не ту песню. Не хотелось бы бросить последнее воспоминание о себе на самотёк.
Первое, что вам необходимо для себя решить, — что станет с вашим телом после смерти. Здесь и сейчас многие могут подумать «ой, а какая мне разница, я же уже умру». Действительно, вы же уже умрёте, но почему бы не распорядиться собой так, как вы того заслуживаете.
Есть несколько вариантов, самый популярный из которых — классическое захоронение на кладбище. Этот способ выбирает преобладающее большинство (вернее, выбирают их близкие). Захоронить человека, как будто бы проще, дешевле и традиционнее. А если на кладбище выкуплен какой-нибудь семейный «уголок», то даже и привлекательнее, чтобы и после смерти все были рядом.
Но у этого способа есть ряд минусов. Во-первых, он не подойдёт тем, кто не хочет, чтобы его тело после смерти стало добычей братьев наших меньших, как, например, в Комсомольске-на-Амуре (а что, и в Приморье много косолапых, которым тоже нужно чем-то питаться, какова вероятность, что здесь такое не повторится?).
Во-вторых, через три-четыре поколения вашим родственникам вряд ли будет дело до вас, могила зарастёт травой, памятник упадёт, рюмку утащат маргиналы.
И в-третьих, это дороже, чем та же кремация. Да и места больше занимает — целый кусок земли на и без того тесной планете.
Но похороны всё же дело сугубо интимное. Выбирать каждому самостоятельно.
Ещё один вариант захоронения — кремация. Идеально подходит путешественникам, любителям свободы и экоактивистам.
На самом деле, кремация подходит всем. Особенно тем, кто не хочет обустроиться в земле, занимая лишние квадратные метры.
К тому же, удобно для родственников — не нужно следить за вашей могилой. А помянуть добрым словом можно и не выезжая на кладбище. Память она ведь не в деревянном кресте, она в сердце.
Во Владивостоке кремировать немного дешевле, чем захоронить. Самый дешёвый «пакет» обойдётся в 29 653 рубля. Однако, учитывая, что во Владивостоке не так много крематориев — один, занимать очередь, вероятно, придётся заранее.
Кстати, завещать тело науке не получится — таким давно не занимаются. Врач-патологоанатом Приморского краевого патологоанатомического бюро Артём Бардин в марте этого года даже рассказывал, что из-за отсутствия в стране актов, регламентирующих процедуру завещания своего тела исследователям, многие годы студенты медвузов обучаются по старым человеческим органам, которые через 10-30 лет придут в негодность.
Так что выбираем из малого.
Испытывать страх смерти — нормально. Ведь это что-то неизвестное, непредсказуемое и часто неожиданное. Отсутствие контроля над этим процессом пугает и наводит на мысли об отрицании завершения жизни, как факта.
Чтобы хоть как-то подавить страх, посмотрите на смерть под другим углом. Нет ничего плохого в том, чтобы заранее составить план действий на случай вашей кончины.
Например, попросите близкого человека в случае вашей смерти первым делом уничтожить компрометирующие фото, если боитесь, что они попадут не в те руки, или же попросите его забрать вашего любимого питомца себе. Составьте план, чтобы знать, что всё будет на контроле. Вашем контроле.
Заранее пригласите друзей на свои похороны. А почему нет? Смешно и нелепо? Зато практично! Распишите список гостей, чтобы недружественные вам лица не пришли позлорадствовать.
В конце концов составьте похоронный плейлист с любимой музыкой. Выберите свой последний костюм. Помните, что вашим близким и так будет тяжело. Хотели бы вы, чтобы они захлёбывались соплями по вам? Или согревали себя тёплыми воспоминаниями о проведённом вместе времени?
Смерть это неизбежно, это ждёт нас всех без исключения. Так, может, подготовиться к ней заранее? Не превращая панихиду в фестиваль слёз и восклицаний «на кого ж ты меня покинул». Если и уходить, так уходить красиво!