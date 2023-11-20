Поминальное планирование: как в Приморье заранее подготовиться к своим похоронам (18+)

Первое, что вам необходимо для себя решить, — что станет с вашим телом после смерти. Здесь и сейчас многие могут подумать «ой, а какая мне разница, я же уже умру». Действительно, вы же уже умрёте, но почему бы не распорядиться собой так, как вы того заслуживаете.