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Posted 19 ноября 2023, 22:29

Published 19 ноября 2023, 22:29

Modified 29 ноября 2023, 13:18

Updated 29 ноября 2023, 13:18

Поминальное планирование: как в Приморье заранее подготовиться к своим похоронам (18+)

Поминальное планирование: как в Приморье заранее подготовиться к своим похоронам (18+)

19 ноября 2023, 22:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Кладбище
Тема смерти в домах России, как принято, табуирована. Перспективу почить за праздничным столом обычно не обсуждают, а если и обсуждают, то вполголоса. Но ведь смерть неизбежна. Разбираемся, нужно ли готовиться к собственным поминкам заранее.

Нам всем до конечной

Да, смерть — это, пожалуй, то общее, что объединяет все существа на планете, один исход на всех. Бояться её нормально, но отрицать… Извините, это вам сразу на Шепеткова, в краевую психиатрическую. Она была, есть и будет. Так не лучше ли подготовиться к ней заранее?

Не в смысле вырыть яму, лечь и ждать. А составить завещание, подобрать костюм, выбрать между классикой или кремацией. Чтобы до последней минуточки всё было по-вашему. А то ещё оденут не в те тапки, накормят гостей не теми блинами, споют не ту песню. Не хотелось бы бросить последнее воспоминание о себе на самотёк.

Фото: 1MI

Кладбище: тихо, безопасно и соседи спокойные

Первое, что вам необходимо для себя решить, — что станет с вашим телом после смерти. Здесь и сейчас многие могут подумать «ой, а какая мне разница, я же уже умру». Действительно, вы же уже умрёте, но почему бы не распорядиться собой так, как вы того заслуживаете.

Есть несколько вариантов, самый популярный из которых — классическое захоронение на кладбище. Этот способ выбирает преобладающее большинство (вернее, выбирают их близкие). Захоронить человека, как будто бы проще, дешевле и традиционнее. А если на кладбище выкуплен какой-нибудь семейный «уголок», то даже и привлекательнее, чтобы и после смерти все были рядом.

Но у этого способа есть ряд минусов. Во-первых, он не подойдёт тем, кто не хочет, чтобы его тело после смерти стало добычей братьев наших меньших, как, например, в Комсомольске-на-Амуре (а что, и в Приморье много косолапых, которым тоже нужно чем-то питаться, какова вероятность, что здесь такое не повторится?).

Во-вторых, через три-четыре поколения вашим родственникам вряд ли будет дело до вас, могила зарастёт травой, памятник упадёт, рюмку утащат маргиналы.

Фото: 1MI

И в-третьих, это дороже, чем та же кремация. Да и места больше занимает — целый кусок земли на и без того тесной планете.

Но похороны всё же дело сугубо интимное. Выбирать каждому самостоятельно.

Когда я умру — я стану ветром

Ещё один вариант захоронения — кремация. Идеально подходит путешественникам, любителям свободы и экоактивистам.

На самом деле, кремация подходит всем. Особенно тем, кто не хочет обустроиться в земле, занимая лишние квадратные метры.

К тому же, удобно для родственников — не нужно следить за вашей могилой. А помянуть добрым словом можно и не выезжая на кладбище. Память она ведь не в деревянном кресте, она в сердце.

Фото: pxhere.com

Во Владивостоке кремировать немного дешевле, чем захоронить. Самый дешёвый «пакет» обойдётся в 29 653 рубля. Однако, учитывая, что во Владивостоке не так много крематориев — один, занимать очередь, вероятно, придётся заранее.

Кстати, завещать тело науке не получится — таким давно не занимаются. Врач-патологоанатом Приморского краевого патологоанатомического бюро Артём Бардин в марте этого года даже рассказывал, что из-за отсутствия в стране актов, регламентирующих процедуру завещания своего тела исследователям, многие годы студенты медвузов обучаются по старым человеческим органам, которые через 10-30 лет придут в негодность.

Так что выбираем из малого.

Фото: 1MI

Поминки, поминки, такие вечеринки, где тихо и свежо

Испытывать страх смерти — нормально. Ведь это что-то неизвестное, непредсказуемое и часто неожиданное. Отсутствие контроля над этим процессом пугает и наводит на мысли об отрицании завершения жизни, как факта.

Чтобы хоть как-то подавить страх, посмотрите на смерть под другим углом. Нет ничего плохого в том, чтобы заранее составить план действий на случай вашей кончины.

Например, попросите близкого человека в случае вашей смерти первым делом уничтожить компрометирующие фото, если боитесь, что они попадут не в те руки, или же попросите его забрать вашего любимого питомца себе. Составьте план, чтобы знать, что всё будет на контроле. Вашем контроле.

Заранее пригласите друзей на свои похороны. А почему нет? Смешно и нелепо? Зато практично! Распишите список гостей, чтобы недружественные вам лица не пришли позлорадствовать.

В конце концов составьте похоронный плейлист с любимой музыкой. Выберите свой последний костюм. Помните, что вашим близким и так будет тяжело. Хотели бы вы, чтобы они захлёбывались соплями по вам? Или согревали себя тёплыми воспоминаниями о проведённом вместе времени?

Смерть это неизбежно, это ждёт нас всех без исключения. Так, может, подготовиться к ней заранее? Не превращая панихиду в фестиваль слёз и восклицаний «на кого ж ты меня покинул». Если и уходить, так уходить красиво!

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#Общество#Спецпроекты#Владивосток#Кладбище#Касается каждого#Смерть#Похороны#Приморский край
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