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Posted 20 ноября 2023, 05:16

Published 20 ноября 2023, 05:16

Modified 20 ноября 2023, 05:18

Updated 20 ноября 2023, 05:18

Региональный этап Всероссийского конкурса «Подрост» стартует в Хабаровском крае

Региональный этап Всероссийского конкурса «Подрост» стартует в Хабаровском крае

20 ноября 2023, 05:16
Фото: Правительство Хабаровского края.
С 20 ноября 2023 года по 19 января 2024 года в Хабаровском крае пройдет региональный заочный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Его организатором выступает министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

К участию приглашаются учащиеся и студенты образовательных организаций региона.

— Цель конкурса — развитие интереса школьников и студентов к экологическим темам, повышение уровня вовлеченности в проектную природоохранную деятельность, деятельность в области рационального природопользования и новых лесосберегающих технологий. Конкурсанты получат возможность изучения лесных экосистем, экологической культуры, смогут повысить уровень естественнонаучной грамотности. Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными призами, предоставленными партнерами конкурса. Лучшие примут участие в федеральном финальном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», проводимом Федеральным агентством лесного хозяйства, — рассказали в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций в возрасте 14-18 лет на период проведения финала и обучающиеся студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 лет до 21 года, а также руководители школьных лесничеств, педагоги дополнительного образования, специалисты лесного хозяйства и природоохранных организаций. Установлено несколько номинаций: для учащихся общеобразовательных организаций: «Лесоведение и лесоводство, Экология лесных животных, Экология лесных растений, Проектная природоохранная деятельность». Для студентов профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля — «Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля». А для руководителей школьных лесничеств (педагогов дополнительного образования, специалистов лесного хозяйства и природоохранных организаций) — «Школьные лесничества — программно-методическое сопровождение деятельности».

Желающим принять участие необходимо до 20 декабря 2023 года на адрес электронной почты les@khv.gov.ru направить заявку на участие в конкурсе и предоставить конкурсные работы в электронном виде. До 16 января 2024 года члены жюри оценят конкурсные материалы и определят победителей и призеров конкурса по каждой номинации.

Результаты конкурса будут размещены 19 января 2024 года на официальном сайте министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

С более подробной информацией о конкурсе, порядком его проведения, требованиями к конкурсным материалам и сроками их предоставления можно ознакомиться в Положении о краевом заочном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост».

#Хабаровский край
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