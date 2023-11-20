Региональный этап Всероссийского конкурса «Подрост» стартует в Хабаровском крае

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций в возрасте 14-18 лет на период проведения финала и обучающиеся студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 лет до 21 года, а также руководители школьных лесничеств, педагоги дополнительного образования, специалисты лесного хозяйства и природоохранных организаций. Установлено несколько номинаций: для учащихся общеобразовательных организаций: «Лесоведение и лесоводство, Экология лесных животных, Экология лесных растений, Проектная природоохранная деятельность». Для студентов профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля — «Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля». А для руководителей школьных лесничеств (педагогов дополнительного образования, специалистов лесного хозяйства и природоохранных организаций) — «Школьные лесничества — программно-методическое сопровождение деятельности».