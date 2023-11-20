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Posted 20 ноября 2023, 03:55

Published 20 ноября 2023, 03:55

Modified 20 ноября 2023, 10:20

Updated 20 ноября 2023, 10:20

Подготовку ключевых энергопредприятий к зиме проверили в Приморье

20 ноября 2023, 03:55
В рамках рабочей поездки на Дальний Восток заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак и заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «РусГидро» Сергей Кондратьев проинспектировали ключевые генерирующие энергопредприятия АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) края.

На Артемовской ТЭЦ, ТЭЦ «Восточная» и Владивостокской ТЭЦ-2 руководители Минэнерго и РусГидро проверили работу оборудования и оценили степень готовности станций и персонала к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Было отмечено, что энергообъекты работают в соответствии с плановым диспетчерским графиком.

Также были проинспектированы и вновь возводимые генерирующие мощности. На территории будущей Артемовской ТЭЦ-2 Евгений Грабчак проверил ход строительных работ — разработку котлована для заливки бетонного основания и устройство фундамента. Уже возведена подстанция для обеспечения электроэнергией основной площадки и временных зданий и сооружений. Построена новая по всем современным требованиям автомобильная подъездная дорога, которая останется в эксплуатации и после завершения строительства.

«В отличие от действующей станции, Артемовская ТЭЦ-2 будет работать на природном газе. Его использование позволит значительно сократить выбросы углекислого газа, полностью исключит выбросы сернистого газа и сажи, отпадет необходимость в складировании золы. Для выработки электричества на АТЭЦ-2 будет использоваться современная, наиболее эффективная парогазовая технология», — отметил Сергей Кондратьев.

Во время посещения Владивостокской ТЭЦ-2 был оценен ход работ по модернизации электростанции, играющей ключевую роль в обеспечении столицы Приморского края электроэнергией, теплом и горячей водой.

В 2022 году перевод ВТЭЦ-2 на сжигание природного газа увеличил эффективность работы оборудования, снизил удельные расходы топлива на производство электроэнергии и тепла. В настоящее время реконструируется котлоагрегат №11. Энергостроители демонтировали поверхности нагрева и сейчас выполняют усиление каркаса. Одновременно ведутся масштабные работы по модернизации станции с заменой значительной части генерирующего оборудования.

«В рамках модернизации ВТЭЦ-2 проводится монтаж основного оборудования — котлоагрегата №1 и турбоагрегата №1. Завершены работы по реконструкции сбросных каналов. Пуско-наладочные работы и пробный пуск оборудования запланированы на четвертый квартал», — сообщил генеральный директор АО «ДГК» Константин Ильковский.

В целом проект обновления Владивостокской ТЭЦ-2, включенный в государственную программу модернизации тепловой энергетики России, предусматривает полную замену шести котлоагрегатов и трех турбоагрегатов. В результате электрическая мощность станции возрастет с 497 до 574 МВт, тепловая мощность — с 1 051 до 1 115 Гкал/ч.

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