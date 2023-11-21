1% россиян хочет отдохнуть на Новый год во Владивостоке

Главное открытие — жители страны все больше хотят уезжать на Новый год из родного города и встречать главный праздник во время путешествия. В 2022 году готовы были проводить 31 декабря в домашних условиях 43% россиян. В 2023 году — уже 38%. А вот с желанием путешествовать сложилась ситуация наоборот. В 2022 году хотели отметить праздник в другом городе 46%, а в этом — 55%.