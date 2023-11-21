1% россиян хочет отдохнуть на Новый год во Владивостоке

Posted 21 ноября 2023, 01:25
Published 21 ноября 2023, 01:25
Modified 21 ноября 2023, 01:27
Updated 21 ноября 2023, 01:27
Дальневосточная столица оказалась в списке городов, куда россияне хотели бы попасть на новогодние каникулы. Исследование провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Для этого были опрошены 1600 респондентов в 385 населенных пунктах.
Главное открытие — жители страны все больше хотят уезжать на Новый год из родного города и встречать главный праздник во время путешествия. В 2022 году готовы были проводить 31 декабря в домашних условиях 43% россиян. В 2023 году — уже 38%. А вот с желанием путешествовать сложилась ситуация наоборот. В 2022 году хотели отметить праздник в другом городе 46%, а в этом — 55%.
Самыми желанными городами для новогоднего отдыха жители России считают Санкт-Петербург (17%), Москву (16%) и Сочи (13%). Владивосток тоже попал в рейтинг, правда, набрал всего 1% и оказался в топе на 13-м месте. Такая же популярность — у Московской области, Великого Устюга и Ставрополья.