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Posted 21 ноября 2023, 01:25

Published 21 ноября 2023, 01:25

Modified 21 ноября 2023, 01:27

Updated 21 ноября 2023, 01:27

Владивосток вошел в список лучших городов для новогодних каникул

1% россиян хочет отдохнуть на Новый год во Владивостоке

21 ноября 2023, 01:25
Фото: 1MI.

Владивосток вошел в список лучших городов для новогодних каникул

Сюжет
Новый год
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, где жители России хотели бы провести новогодние каникулы. Владивосток попал в рейтинг — правда, не на первые места.
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Дальневосточная столица оказалась в списке городов, куда россияне хотели бы попасть на новогодние каникулы. Исследование провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Для этого были опрошены 1600 респондентов в 385 населенных пунктах.

Главное открытие — жители страны все больше хотят уезжать на Новый год из родного города и встречать главный праздник во время путешествия. В 2022 году готовы были проводить 31 декабря в домашних условиях 43% россиян. В 2023 году — уже 38%. А вот с желанием путешествовать сложилась ситуация наоборот. В 2022 году хотели отметить праздник в другом городе 46%, а в этом — 55%.

Самыми желанными городами для новогоднего отдыха жители России считают Санкт-Петербург (17%), Москву (16%) и Сочи (13%). Владивосток тоже попал в рейтинг, правда, набрал всего 1% и оказался в топе на 13-м месте. Такая же популярность — у Московской области, Великого Устюга и Ставрополья.

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