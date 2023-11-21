В Хабаровском крае прошли мероприятия Всероссийского дня правовой помощи детям

Posted 21 ноября 2023, 02:03
Published 21 ноября 2023, 02:03
Modified 21 ноября 2023, 02:05
Updated 21 ноября 2023, 02:05
Подросткам рассказали о возможности и условиях участия во временном трудоустройстве в свободное от учебы время. В частности, о том, что ребенок старше 14 лет может выполнять легкий труд в свободное от учебы время, при условии, что работа не должна нарушать процесс обучения и причинять вред здоровью.
Школьникам рассказали и о том, из чего складывается заработная плата и что такое дальневосточный коэффициент. Также ребятам посоветовали на собеседовании не стесняться спрашивать о размере заработной платы и сроках ее получения. Многие из старшеклассников продемонстрировали хорошее знание своих прав при трудоустройстве, поскольку уже имели трудовой опыт или интересовались данным вопросом самостоятельно.
— Трудоустройство несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений центров занятости населения. Именно в подростковом возрасте можно получить первый трудовой опыт, который запомнится на всю жизнь и пригодится в дальнейшем. Наша задача — помочь ребятам, найти добросовестного работодателя. Кроме того, очень важно говорить с ними о важности официального трудоустройства и о других правовых аспектах детского труда, — отметила директор центра занятости населения по Хабаровску и Хабаровску району Елена Даниленко.
По данным комитета по труду и занятости населения правительства края в этом году порядка 2 876 детей в возрасте от 14 до 18 лет работали в свободное от учебы время, а также 1947 подростков было трудоустроено в летние трудовые отряды на территории города Хабаровска.
Сегодня в регионе состоялись и другие тематические мероприятия в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям. В образовательных учреждениях прошли тематические викторины, конкурсы, квесты, направленные на повышение уровня правовой грамотности детей. В свою очередь, представители исполнительных органов края, органов местного самоуправления, государственного юридического бюро края, вузов, аппаратов Уполномоченного по правам ребенка и Уполномоченного по правам человека в крае провели информационные встречи с детьми и их родителями (законными представителями). Также специалисты ответили на вопросы социальной поддержки, получения медицинских услуг и льготного обеспечения лекарствами, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.