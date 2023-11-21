В Хабаровском крае прошли мероприятия Всероссийского дня правовой помощи детям

Сегодня в регионе состоялись и другие тематические мероприятия в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям. В образовательных учреждениях прошли тематические викторины, конкурсы, квесты, направленные на повышение уровня правовой грамотности детей. В свою очередь, представители исполнительных органов края, органов местного самоуправления, государственного юридического бюро края, вузов, аппаратов Уполномоченного по правам ребенка и Уполномоченного по правам человека в крае провели информационные встречи с детьми и их родителями (законными представителями). Также специалисты ответили на вопросы социальной поддержки, получения медицинских услуг и льготного обеспечения лекарствами, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.