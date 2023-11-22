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Posted 22 ноября 2023, 01:09

Published 22 ноября 2023, 01:09

Modified 22 ноября 2023, 01:11

Updated 22 ноября 2023, 01:11

Приморье в пятый раз принимает борцов со всей России

Пятый всероссийский турнир по вольной борьбе проходит во Владивостоке

22 ноября 2023, 01:09
Фото: 1MI.

Приморье в пятый раз принимает борцов со всей России

Сюжет
Спорт
Всероссийский турнир по вольной борьбе проходит во Владивостоке в пятый раз. Участие в нем принимают 350 спортсменов от 10 до 16 лет.

Большинство атлетов — приморцы, но есть и те, кто приехал из Дагестана, Бурятии, Москвы и разных уголков Дальнего Востока. По результатам первого соревновательного дня среди юношей 2013–2014 годов рождения первыми стали борцы из Владивостока. В возрастной категории до 16 лет — Хабаровский край. Приморцы показали второй результат.

Ранее «Восток Медиа» писало, что с 18 по 23 февраля 2024 года пройдут в Приморском крае первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья». Они станут логичным продолжением и развитием летних Игр, которые состоялись в июле 2023 года во Владивостоке.

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#Новости#Хабаровский край#Спорт#Дальний Восток#Владивосток#Турнир#Приморский край#Юноши
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