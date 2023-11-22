Пятый всероссийский турнир по вольной борьбе проходит во Владивостоке

Большинство атлетов — приморцы, но есть и те, кто приехал из Дагестана, Бурятии, Москвы и разных уголков Дальнего Востока. По результатам первого соревновательного дня среди юношей 2013–2014 годов рождения первыми стали борцы из Владивостока. В возрастной категории до 16 лет — Хабаровский край. Приморцы показали второй результат.