Пятый всероссийский турнир по вольной борьбе проходит во Владивостоке

Posted 22 ноября 2023, 01:09
Published 22 ноября 2023, 01:09
Modified 22 ноября 2023, 01:11
Updated 22 ноября 2023, 01:11
Большинство атлетов — приморцы, но есть и те, кто приехал из Дагестана, Бурятии, Москвы и разных уголков Дальнего Востока. По результатам первого соревновательного дня среди юношей 2013–2014 годов рождения первыми стали борцы из Владивостока. В возрастной категории до 16 лет — Хабаровский край. Приморцы показали второй результат.
Ранее «Восток Медиа» писало, что с 18 по 23 февраля 2024 года пройдут в Приморском крае первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья». Они станут логичным продолжением и развитием летних Игр, которые состоялись в июле 2023 года во Владивостоке.