Наркоторговцы переполошили отель в Приморье — в чувства их приводили силовики

Но расслабляться нацполиции не пришлось — сигнал тревожной кнопки сработал в баре на улице Некрасова. Там захмелевший горожанин кидался на посетителей, оскорблял гостей и изматывал персонал. Барный «боец» пришел в себя только после приезда росгвардейцев. Сотрудники структур установили, что мужчина не только провокатор, но и аферист, проходивший по статьям о мошенничестве, краже и грабеже.