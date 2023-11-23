Наркоторговцы переполошили отель в Приморье — в чувства их приводили силовики

Posted 23 ноября 2023, 06:14
Published 23 ноября 2023, 06:14
Modified 23 ноября 2023, 06:16
Updated 23 ноября 2023, 06:16
Сотрудники вневедомственной охраны в Уссурийске отбивали отель от скандалистов. Конфликт на матах и эмоциях произошлел на улице Гвардейской. Двое мужчин угрожали персоналу гостиницы и агрессивно запугивали постояльцев.
Поверив в свою безнаказанность, гости отеля напали на работников. В холле завязалась драка, но силовики быстро остудили пыл хулиганов. Позже росгвардейцы выяснили, что зачинщики уже привлекались по уголовным статьям. В «послужном» списке задержанных — имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Для дальнейших разбирательств наглецов из отеля отвезли в участок.
Но расслабляться нацполиции не пришлось — сигнал тревожной кнопки сработал в баре на улице Некрасова. Там захмелевший горожанин кидался на посетителей, оскорблял гостей и изматывал персонал. Барный «боец» пришел в себя только после приезда росгвардейцев. Сотрудники структур установили, что мужчина не только провокатор, но и аферист, проходивший по статьям о мошенничестве, краже и грабеже.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как силовики искали гранату во Владивостоке. Ради безопасности людей росгвардейцы оцепили городской пляж.