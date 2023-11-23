vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября 2023, 06:14

Published 23 ноября 2023, 06:14

Modified 23 ноября 2023, 06:16

Updated 23 ноября 2023, 06:16

Наркоторговцы переполошили отель в Приморье — в чувства их приводили силовики

23 ноября 2023, 06:14

Росгвардейцы спасли постояльцев отеля и обезопасили бар в Приморье

Сюжет
Мошенничество
В Приморском крае сотрудники Росгвардии спасали отель и бар от нарушителей общественного порядка. При задержании хулиганов выяснились интересные обстоятельства о их темном прошлом.

Сотрудники вневедомственной охраны в Уссурийске отбивали отель от скандалистов. Конфликт на матах и эмоциях произошлел на улице Гвардейской. Двое мужчин угрожали персоналу гостиницы и агрессивно запугивали постояльцев.

Поверив в свою безнаказанность, гости отеля напали на работников. В холле завязалась драка, но силовики быстро остудили пыл хулиганов. Позже росгвардейцы выяснили, что зачинщики уже привлекались по уголовным статьям. В «послужном» списке задержанных — имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Для дальнейших разбирательств наглецов из отеля отвезли в участок.

Но расслабляться нацполиции не пришлось — сигнал тревожной кнопки сработал в баре на улице Некрасова. Там захмелевший горожанин кидался на посетителей, оскорблял гостей и изматывал персонал. Барный «боец» пришел в себя только после приезда росгвардейцев. Сотрудники структур установили, что мужчина не только провокатор, но и аферист, проходивший по статьям о мошенничестве, краже и грабеже.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как силовики искали гранату во Владивостоке. Ради безопасности людей росгвардейцы оцепили городской пляж.

Читайте также:
«Отправил в нокаут»: жесткая драка попала на видео в одном из дворов Владивостока«Осадки, гололедица и метель»: что синоптики сегодня говорят о погоде в Приморье?Приморье окажется во власти фронтальных разделов — когда ждать дождь
#Новости#Владивосток#Мошенничество#Кража#Уссурийск#Грабеж#Росгвардия#Драка#Граната#Аферист#Приморский край#Пляж#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика