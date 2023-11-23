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Posted 23 ноября 2023, 00:38

Published 23 ноября 2023, 00:38

Modified 23 ноября 2023, 00:40

Updated 23 ноября 2023, 00:40

Студенты КНР и РФ выяснят, кто лучше в хоккее на владивостокской арене

Студенческий турнир по хоккею между КНР и Россией пройдет во Владивостоке

23 ноября 2023, 00:38
Фото: 1MI.

Студенты КНР и РФ выяснят, кто лучше в хоккее на владивостокской арене

Сюжет
Хоккей
Международный турнир по хоккею среди студенческих команд «Student hockey Asia Сhallеnge 2023» пройдет во Владивостоке. На приморской арене встретятся команды Китая и России.

Турнир пройдет с 23 по 25 ноября. На льду встретятся команды ДВФУ из Владивостока, Дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта Хабаровска и две китайские команды из города Цицикар провинции Хэйлунцзян. Почетным гостем соревнований станет легендарный российский хоккеист, трехкратный чемпион Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы, президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«По условиям соревнований все команды должны сыграть между собой. Победителем назовут команду, набравшую по результатам наибольшее количество очков», — рассказали специалисты минспорта Приморья.

Первыми на лед выйдут команды КНР-2 и ДВГАФК. Игра пройдет 23 ноября в 16:00. Затем в 19:00 состоится торжественное открытие соревнований, а сразу после сразятся ДВФУ и КНР-1.

24 ноября в 12:00 пройдет встреча китайских команд, а в 15:00 силами померяются хоккеисты ДВФУ и ДВГАФК.

25 ноября в 14:00 ДВГАФК сразится с КНР-1, в 17:00 — ДВФУ с КНР-2. Церемония награждения начнется в 20:00.

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