Студенческий турнир по хоккею между КНР и Россией пройдет во Владивостоке

Posted 23 ноября 2023, 00:38
Published 23 ноября 2023, 00:38
Modified 23 ноября 2023, 00:40
Updated 23 ноября 2023, 00:40
Турнир пройдет с 23 по 25 ноября. На льду встретятся команды ДВФУ из Владивостока, Дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта Хабаровска и две китайские команды из города Цицикар провинции Хэйлунцзян. Почетным гостем соревнований станет легендарный российский хоккеист, трехкратный чемпион Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы, президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.
«По условиям соревнований все команды должны сыграть между собой. Победителем назовут команду, набравшую по результатам наибольшее количество очков», — рассказали специалисты минспорта Приморья.
Первыми на лед выйдут команды КНР-2 и ДВГАФК. Игра пройдет 23 ноября в 16:00. Затем в 19:00 состоится торжественное открытие соревнований, а сразу после сразятся ДВФУ и КНР-1.
24 ноября в 12:00 пройдет встреча китайских команд, а в 15:00 силами померяются хоккеисты ДВФУ и ДВГАФК.
25 ноября в 14:00 ДВГАФК сразится с КНР-1, в 17:00 — ДВФУ с КНР-2. Церемония награждения начнется в 20:00.