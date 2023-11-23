Студенческий турнир по хоккею между КНР и Россией пройдет во Владивостоке

Турнир пройдет с 23 по 25 ноября. На льду встретятся команды ДВФУ из Владивостока, Дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта Хабаровска и две китайские команды из города Цицикар провинции Хэйлунцзян. Почетным гостем соревнований станет легендарный российский хоккеист, трехкратный чемпион Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы, президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.