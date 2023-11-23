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Posted 23 ноября 2023, 03:47

Published 23 ноября 2023, 03:47

Modified 23 ноября 2023, 03:49

Updated 23 ноября 2023, 03:49

Вернули тротуар жителям одного из домов во Владивостоке

23 ноября 2023, 03:47

Депутатские наказы воплощаются в жизнь во Владивостоке

Сюжет
Ремонт
Не один год жители дома № 64 на проспекте 100-летия Владивостока пытались решить проблему, казавшуюся неразрешимой. И вот в этом году им удалось добиться своего.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в столице ДФО силами дорожных служб были выполнены наказы депутатов Думы города. В частности, по 19 адресам в краевом центре (в том числе на Борисенко, 16, Экипажной, 43, Анны Щетининой, 39, Адмирала Горшкова, 40, Океанском проспекте, 46, Зои Космодемьянской, 15а, и других) были отремонтированы подъезды к домам, межквартальные дороги, пешеходные зоны.

Однако дом № 64 на проспекте 100-летия Владивостока, наказ от жителей которого получила депутат Василиса Ходнева, имел свою «изюминку», точнее, проблему, которую требовалось решить перед тем, как начать работы по асфальтированию.

— Старый тротуар у дома был разрушен и на его месте образовалась своего рода стихийная парковка, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Жители дома в итоге оказались вынуждены ходить по проезжей части, обходя припаркованные машины и подчас серьёзно рискуя. Требовалось восстановить тротуар, причём с установкой ограждения, чтобы парковка на этом месте прекратила своё существование.

Работа по решению вопроса длилась около года.

— И вот мы стоим на хорошем отремонтированном тротуаре, с ограждением, о котором просили, — с улыбкой говорит председатель совета дома Татьяна Боголюбова. -. Спасибо городскому управлению дорог за проделанную работу.

Качество работы дорожников депутат Думы Владивостока и заместитель начальника городского управления дорог Юрий Трунов проверили лично — вместе с жильцами дома. Было отмечено, что в ближайшее время ограждение будет выкрашено в приятный цвет и тогда объект будет сдан окончательно, причём с гарантийным сроком. Жители дома готовят новые наказы и строят планы по благоустройству двора.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где ещё в городе прошёл ремонт по наказам.

Дороги отремонтированы: наказы депутатов исполняют во Владивостоке
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#Новости#Общество#Ремонт#Владивосток#Администрация Владивостока#Приморский край#ДФО#Парковка#Дорожные службы#Наш Город#Дорожники#Тротуар
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