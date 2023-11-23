Зимний вопрос: как лучше очищать дороги от снега и наледи?

Posted 23 ноября 2023, 06:03
Published 23 ноября 2023, 06:03
Modified 23 ноября 2023, 06:07
Updated 23 ноября 2023, 06:07
Согласно приведенной статистике, зимняя скользкость увеличивает риски ДТП в 1,5-4,5 раза по сравнению с движением по сухому асфальту. Приморье не исключение: за 2021–2022 гг. во Владивостоке произошло 4738 ДТП, из которых 238 — из-за несвоевременной уборки снега и наледи.
В условиях растущего автотрафика и погодных сюрпризов дорожникам крайне важно правильно подобрать технологии и материалы, которые обеспечат качественную уборку в срок и по нормативам. Устаревшие виды ПГМ (песок и пескосоляная смесь) на это уже не способны, к тому же у новых госстандартов — более строгие требования. Поэтому тренд отрасли — переход на инновационные материалы.
— Для эффективной уборки надо учитывать интенсивность осадков и температурные условия, понимать разницу в свойствах однокомпонентных и многокомпонентных ПГМ. Помочь дорожникам разобраться в многообразии ПГМ, подобрать индивидуальный «антигололедный рецепт» — одна из приоритетных задач нашей Ассоциации, — уточнила исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Юлия Антонова.
Учитывая, что ПГМ применяются в осенне-зимний период по всей стране, важно контролировать их качество:
— Периодически выявляются недобросовестные поставщики, которые под видом заявленных ПГМ поставляют что-то более дешевое и не соответствующее техзаданию в заявке. В целях безопасности необходим входной контроль по основным показателям, в том числе по химсоставу. Обязательные проверки исключают риски применения ПГМ, не отвечающих требованиям, — отметила Ольга Бондаренко руководитель лаборатории НИЦ «Союзэкспертиза» ТПП РФ.
На семинрае также обсудили влияние ПГМ на окружающую среду. По словам руководителя аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анны Климентовой, современные ПГМ напоминают по своему составу морскую воду, которая не может вызывать ожогов у животных. Что касается аллергий, эксперт пояснила, что реагенты не испаряются, а аллергию на «тающий снег» вызывают некоторые виды грибков, которые живут в прелой листве и почвах.
Также участники семинара обсудили вопросы запыленности городов и получили практические рекомендации по применению ПГМ в условиях ледяного дождя, резкого похолодания и аномально низких температур.