Зимний вопрос: как лучше очищать дороги от снега и наледи?

В условиях растущего автотрафика и погодных сюрпризов дорожникам крайне важно правильно подобрать технологии и материалы, которые обеспечат качественную уборку в срок и по нормативам. Устаревшие виды ПГМ (песок и пескосоляная смесь) на это уже не способны, к тому же у новых госстандартов — более строгие требования. Поэтому тренд отрасли — переход на инновационные материалы.