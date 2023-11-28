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Posted 28 ноября 2023, 08:34

Published 28 ноября 2023, 08:34

Modified 28 ноября 2023, 08:37

Updated 28 ноября 2023, 08:37

Во Владивостоке сделают новую велодорожку — она протянется по острову Русский

На велосипеде от ДВФУ до мыса Ахлестышева: во Владивостоке появится новая велодорожка

28 ноября 2023, 08:34
Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке сделают новую велодорожку — она протянется по острову Русский

Сюжет
Дорога
Новая велосипедная дорога появится на острове Русский уже в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Длина маршрута составит четыре километра.

Новая велотрасса будет двухсторонней. Ее обустроят как два отрезка, которые соединит между собой переход. Первый участок, длиной 1480 метров, протянется от остановки «ДВФУ: Южные ворота» до поворота к бухте Новик. Второй участок пройдет по другую сторону дороги до мыса Ахлестышева. Его длина будет 2600 метров.

В администрации Владивостока отмечают, что строительство проведут за пределами существующей дороги. Общая ширина «проезжей части» для велосипедистов составит 2,5 метра.

«Новую велодорожку свяжут с уже существующей на мысе Ахлестышева. Таким образом, в следующем году у жителей и гостей Владивостока появится почти шесть километров непрерывного пространства, где можно кататься на велосипедах, роликах или бегать», — сообщили в управлении городской среды.

Строительство пройдет за счет средств специального казначейского кредита, который предоставили Приморскому краю для реализации крупных инфраструктурных проектов. В настоящее время готовится документация для объявления аукциона. Затем пройдет поиск компании-подрядчика, которая выполнит работу.

Напомним, что первые 1,4 километра обустроенной велодорожки появились на мысе Ахлестышева еще в 2021 году. Этому способствовал национальный проект «Жилье и городская среда», который инициировал президент России Владимир Путин. Велодорожка стала популярным местом проведения досуга у жителей и гостей города. Там также обустроили пешеходные дорожки и сделали различные зоны отдыха у моря.

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