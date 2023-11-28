На велосипеде от ДВФУ до мыса Ахлестышева: во Владивостоке появится новая велодорожка

Новая велотрасса будет двухсторонней. Ее обустроят как два отрезка, которые соединит между собой переход. Первый участок, длиной 1480 метров, протянется от остановки «ДВФУ: Южные ворота» до поворота к бухте Новик. Второй участок пройдет по другую сторону дороги до мыса Ахлестышева. Его длина будет 2600 метров.