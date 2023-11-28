На велосипеде от ДВФУ до мыса Ахлестышева: во Владивостоке появится новая велодорожка

Posted 28 ноября 2023, 08:34
Published 28 ноября 2023, 08:34
Modified 28 ноября 2023, 08:37
Updated 28 ноября 2023, 08:37
Новая велотрасса будет двухсторонней. Ее обустроят как два отрезка, которые соединит между собой переход. Первый участок, длиной 1480 метров, протянется от остановки «ДВФУ: Южные ворота» до поворота к бухте Новик. Второй участок пройдет по другую сторону дороги до мыса Ахлестышева. Его длина будет 2600 метров.
В администрации Владивостока отмечают, что строительство проведут за пределами существующей дороги. Общая ширина «проезжей части» для велосипедистов составит 2,5 метра.
«Новую велодорожку свяжут с уже существующей на мысе Ахлестышева. Таким образом, в следующем году у жителей и гостей Владивостока появится почти шесть километров непрерывного пространства, где можно кататься на велосипедах, роликах или бегать», — сообщили в управлении городской среды.
Строительство пройдет за счет средств специального казначейского кредита, который предоставили Приморскому краю для реализации крупных инфраструктурных проектов. В настоящее время готовится документация для объявления аукциона. Затем пройдет поиск компании-подрядчика, которая выполнит работу.
Напомним, что первые 1,4 километра обустроенной велодорожки появились на мысе Ахлестышева еще в 2021 году. Этому способствовал национальный проект «Жилье и городская среда», который инициировал президент России Владимир Путин. Велодорожка стала популярным местом проведения досуга у жителей и гостей города. Там также обустроили пешеходные дорожки и сделали различные зоны отдыха у моря.