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Posted 28 ноября 2023, 09:07

Published 28 ноября 2023, 09:07

Modified 29 ноября 2023, 05:44

Updated 29 ноября 2023, 05:44

Олег Кожемяко рассказал, почему ездит на работу на электричке

Олег Кожемяко рассказал, почему ездит на работу на электричке

28 ноября 2023, 09:07
Фото: 1MI.

Олег Кожемяко рассказал, почему ездит на работу на электричке

Сюжет
Город
В программе «Прямой разговор» (12+) с Олегом Кожемяко губернатор Приморского края рассказал, почему он часто выбирает общественный транспорт для перемещения по городу.

Глава Приморья Олег Кожемяко уже успел стать частым пассажиром общественного транспорта.

Первый раз его увидели в электричке 24 октября, тогда в пресс-службе правительства ответили, что глава Приморья довольно часто таким образом добирается до работы, чтобы лично проверять обращения граждан о том, что в электричках не хватает мест.

Глава Приморья проехал в пригородной электричке во Владивостоке
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Сегодня главу Приморья снова застали в электропоезде. На фотографии видно, что Олег Кожемяко сидит с пассажирами:

После этого в сети стали активно писать, что губернатор пересел на общественный транспорт из-за пробок, которые возникли по причине вчерашнего снегопада. Однако в программе «Прямой эфир» Олег Кожемяко опровергнул эти слова, рассказав, что причина, почему он иногда выбирает электропоезд вместо личного транспорта, осталась той же — так глава региона проверят обращения жителей:

«Нет. В городе значительных пробок не было. А на электричке я езжу, чтобы проверять обращения жителей о переполненных маршрутах», — сообщил глава Приморья.

Напомним, что сегодня, 28 ноября в программе «Прямой разговор» (12+) с Олегом Кожемяко губернатор Приморья ответил на самые самые актуальные вопросы от жителей края. Кроме того, в ходе интервью он дал поручения профильным министерствам и подразделениям.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что Олег Кожемяко прокомментировал свою поездку на электричке во Владивостоке.

Олег Кожемяко прокомментировал свою поездку на электричке во Владивостоке
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