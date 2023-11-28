Олег Кожемяко рассказал, почему ездит на работу на электричке

Posted 28 ноября 2023, 09:07
Published 28 ноября 2023, 09:07
Modified 29 ноября 2023, 05:44
Updated 29 ноября 2023, 05:44
Глава Приморья Олег Кожемяко уже успел стать частым пассажиром общественного транспорта.
Первый раз его увидели в электричке 24 октября, тогда в пресс-службе правительства ответили, что глава Приморья довольно часто таким образом добирается до работы, чтобы лично проверять обращения граждан о том, что в электричках не хватает мест.
Сегодня главу Приморья снова застали в электропоезде. На фотографии видно, что Олег Кожемяко сидит с пассажирами:
После этого в сети стали активно писать, что губернатор пересел на общественный транспорт из-за пробок, которые возникли по причине вчерашнего снегопада. Однако в программе «Прямой эфир» Олег Кожемяко опровергнул эти слова, рассказав, что причина, почему он иногда выбирает электропоезд вместо личного транспорта, осталась той же — так глава региона проверят обращения жителей:
«Нет. В городе значительных пробок не было. А на электричке я езжу, чтобы проверять обращения жителей о переполненных маршрутах», — сообщил глава Приморья.
Напомним, что сегодня, 28 ноября в программе «Прямой разговор» (12+) с Олегом Кожемяко губернатор Приморья ответил на самые самые актуальные вопросы от жителей края. Кроме того, в ходе интервью он дал поручения профильным министерствам и подразделениям.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что Олег Кожемяко прокомментировал свою поездку на электричке во Владивостоке.